راهکارهای تمایز هنر اسلامی از سایر هنرها مورد بررسی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیدجواد هاشمی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز هنر انقلاب اسلامی و پاسداشت مقام شهید سیدمرتضی آوینی و روز بسیج هنرمندان افزود: این روز مجال مناسبی برای تأمل در مقوله هنر اسلامی است.
وی ادامه داد: بسیج هنرمندان باید تجمعی باشد که خروجی آن، شاخصه کامل اسلامی و آموزههای دینی را بنمایاند.
هاشمی افزود: رهبر کبیر انقلاب اسلامی فرمودهاند که «پیام انقلاب باید در قالبهای شعری و هنری عرضه شود» و در سخنرانی دیگری تاکید کردهاند «هنر اسلامی هنری است که در آن عنصر سازندهای از اندیشه اسلامی وجود داشته باشد».
مسئول بسیج هنرمندان استان زنجان گفت: این سخنان باید شاخصهایی باشد که هنرمندان بسیجی در برنامههای اجرایی خود مورد استفاده قرار میدهند، تا هنر اسلامی به نحو مطلوب ظهور و بروز یابد.
هاشمی با بیان اینکه در سال گذشته برنامههای متعددی از جمله برگزاری جشنوارهها، اردوها و نمایشگاههای هنری توسط بسیج هنرمندان استان اجرا شده است، اظهار داشت: این سازمان قصد دارد در سالجاری برنامههای خود را از نظر کمی و کیفی گسترش دهد.
در این مراسم از برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی بسیج استان تجلیل شد. در این جشنواره عبدالصمد ابطحی، رضا نجفلو، ساناز سلیمی، مهری ملابابایی، سید مرتضی موسوی، سعید تقیبیگلو، رقیه ترخوانه، مریم لامعی، زینب نظری، علی حاجسلیمانی، میثم محمدی و وحید سلیمی در رشتههایی چون طراحی، نقاشی، حجم، هنرهای سنتی، نگارگری و عکاسی به عنوان نفرات برتر تقدیر قرار گرفتند.
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