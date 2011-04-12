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۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

طرح ارتقا سطح سلامت زنان قالیباف خراسان جنوبی اجرا می شود

طرح ارتقا سطح سلامت زنان قالیباف خراسان جنوبی اجرا می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از ارتقا سطح سلامت زنان قالیباف تحت حمایت این نهاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر نخعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به ارتقاء سطح سلامت زنان قالیباف تحت حمایت اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح با همکاری حوزه معاونت اشتغال و خودکفائی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) این استان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: در این راستا سلامت زنان قالیباف در قالب بهسازی کارگاه های قالیبافی، بینایی سنجی و اهدای عینک به زنان قالیباف، آموزش بهداشت و اهدای کتاب و لوح فشرده بهداشت و سلامت قالیبافان برای مددجویان تحت حمایت این نهاد انجام شده است.

نخعی ادامه داد: در این طرح تعداد 700 نفر از مددجویان تحت حمایت شاخه های نهبندان، درمیان و خوسف از خدمات فوق بهره مند شده اند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی یادآور شد: جهت اجرای ارتقاء سطح سلامت زنان قالیباف تحت حمایت بالغ بر 65 میلیون و 700 هزار ریال هزینه شده است.

کد مطلب 1287361

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