به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رونامه اسرائيلي معاريو، ماجد عابد الفتاح به روزنامه مصري الاهرام گفته است الشرع به مبارك اعلام كرده است سوريه علاقمند است تا گفتگوهاي صلح را با اسرائيل از سر بگيرد.

عابد الفتاح اعلام كرد دو رهبر روز يكشنبه در قاهره با هم ديدار و گفتگو كردند و وزير خارجه سوريه براي رئيس جمهور مصر روشن ساخته كه دمشق مي خواهد در آينده نزديك گفتگوها را حول بلنديهاي جولان انجام دهد.

چندي پيش بشار اسد رئيس جمهور سوريه در جريان ديدار سه تن از مقامات آمريكائي از آن كشور به آنها گفت:"اگر آريل شارون نخست وزير اسرائيل تمايل به گفتگو دارد من نيز تمايل دارم تا گفتگوها را از سر بگيرم".

لازم به ذكر است كه اختلاف عمده سوريه با رژيم اسرائيل بر سر بلندي هاي جولان است كه توسط اسرائيل اشغال شده و تاكنون تلاش گروهها و طرفهاي ثالث براي حل اين مساله به سرانجامي منتهي نشده است.