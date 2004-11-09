به گزارش خبرنگار" مهر" ساويچ مهاجم صربستاني پيكان كه سابقه بازي درليگ حرفه اين كشوروهمچنين ليگ يونان را دارد قراراست پس ازحضوردرتمرينات اين تيم وتاييد كادرفني پيكان مي تواند به عضويت اين تيم درآيد. همچنين داسيلوا ديگربازيكن برزيلي مدنظر پيكاني ها كه بعنوان هافبك نفوذي سابقه بازي درتيم سائوپائولوي برزيل را نيزدركارنامه دارد، دوهفته ديگربه جمع پيكاني خواهد پيوست تا اگرمورد پسند مايلي كهن قرارگرفت، بتواند پيكان را ازشرايط فعلي خارج سازد.

گفتني است: تيم فوتبال پيكان دررقابتهاي اين هفته ليگ برترروزپنجشنبه دروررزشگاه شريعتي كرج ميهمان سايپا خواهد بود.