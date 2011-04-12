بازی رایانه ای "طلای سیاه" در ایران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، طلای سیاه قرار است در نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران که 8 تا 12 اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود به نمایش درآید.

این بازی که با هدف آشنایی با صنعت نفت کشورمان و دستاوردهای ملی این صنعت و همچنین اصلاح الگوی مصرف تولید شده شامل برخی دوره های تاریخی مهم همچون کشف نخستین چاههای نفت و ایجاد نخستین تأسیسات نفتی کشور، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است.



طلای سیاه توسط استودیو بازی سازی خانه رویاگران نرم افزار و با مشارکت بنیاد ملی بازی های رایانه ای تولید شده و تابستان امسال عرضه عمومی می شود.