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۲۴ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۴۷

نخستین بازی با موضوع صنعت نفت/

بازی رایانه ای "طلای سیاه" در ایران تولید شد

بازی رایانه ای "طلای سیاه" در ایران تولید شد

نخستین بازی رایانه ای با موضوع صنعت نفت با نام "طلای سیاه" به همت بنیاد ملی بازی های رایانه ای و همزمان با صد سالگی صنعت نفت و نامگذاری سال جهاد اقتصادی تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طلای سیاه قرار است در نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران که 8 تا 12 اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود به نمایش درآید.

این بازی که با هدف آشنایی با صنعت نفت کشورمان و دستاوردهای ملی این صنعت و همچنین اصلاح الگوی مصرف تولید شده شامل برخی دوره های تاریخی مهم همچون کشف نخستین چاههای نفت و ایجاد نخستین تأسیسات نفتی کشور، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است.
 
طلای سیاه توسط استودیو بازی سازی خانه رویاگران نرم افزار و با مشارکت بنیاد ملی بازی های رایانه ای تولید شده و تابستان امسال عرضه عمومی می شود.
کد مطلب 1287538

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