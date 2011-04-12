افشاگری دیده بان حقوق بشر درباره جنایات هولناک قذافی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،"مالکوم اسمارت" مدیر سازمان دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت : اجسادی که از انقلابیون در اطراف مصراته کشف شده است نشان می دهد که این افراد با شلیک گلوله به سرشان در حالی که دستانشان بسته بوده است، اعدام شده اند.

وی افزود: نیروهای "معمر قذافی" به طور عمدی غیر نظامیان را می کشد و به شکل وسیعی به اعدام انقلابیون پرداخته است. شکل اعدام به صورت دستان بسته نشان دهنده روش نیروهای قذافی است.

مدیر بخش آفریقا دیده بان حقوق بشر می افزاید: کشتار عمدی انقلابیون جنایت جنگی محسوب می شود همه کسانی که این اقدامات را انجام داده اند باید تاوان عمل خود را بدهند.

شایان ذکر است که نیروهای قذافی از هیچ جنایتی علیه مردم لیبی فروگذار نمی کند این نیروها به هر منطقه ای که می رسند به کشتار وسیع هتک حرمت و اقدامات فجیع دیگر می پردازند.