موسی کوسا به قطر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه سابق رژیم قذافی قصد دارد پیش از آغاز نشست بین المللی بررسی وضعیت لیبی، به قطر برود. این نشست با حضور مقامات کشورهای غربی و منطقه از روز چهارشنبه در این کشور برگزار خواهد شد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد موسی کوسا امروز لندن را به مقصد دوحه ترک می کند. بر این اساس وی در این سفر با مقامات قطر و نمایندگان طرفین درگیر در لیبی دیدار می کند.

هدف کوسا از این سفر، تشریح وضعیت لیبی و مشاوره با شرکت کنندگان نشست بین المللی بررسی اوضاع این کشور عنوان شده است.

گفتنی است با وجود پذیرش طرح آتش بس اتحادیه آفریقا از سوی دیکتاتور لیبی، کشورهای انگلیس و فرانسه بر لزوم ادامه حملات ناتو به مواضع وی در لیبی تاکید دارند.