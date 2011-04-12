توجه به روستاها و ساخت مسکن مقاوم موجب مهاجرت معکوس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین عصر سه شنبه در دیدار با مدیر کل و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اظهارداشت: با آبادانی روستاها و عمران و بهسازی مناطق محروم و منازل روستایی می توان ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها زمینه بازگشت آنان به روستاها را نیز فراهم کرد.

آیت الله باریک بین همچنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی تصریح کرد: مسئولان و مدیران ادارات باید با جهاد همه جانبه در ساخت و تکمیل پروژه ها در ساختن ایرانی آباد اقدام کنند.

احمد فیروزی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین هم در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده اظهارداشت: تاکنون 28 هزار واحد مسکونی روستایی در استان از محل طرح نوسازی و بهسازی ساماندهی شده و 68 هزار واحد هم مقاوم سازی شده است.

وی افزود: طرح هادی در روستاهای بالای 20 خانوار استان اجرا شده که در حال حاضر 831 روستای استان قزوین دارای سکنه است که 632 روستا جمعیت بیش از 20 خانوار دارد که تاکنون برای 551 روستا طرح هادی تهیه شده است.

