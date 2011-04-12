فشار آمریکا برای تمدید پیمان امنیتی/مخالفت مردم با ادامه حضوراشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین و النخیل، "جواد الحسناوی" عضو فراکسیون صدر گفت: ما در راستای بازنگری در توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا تلاش می کنیم، زیرا برخی بندهای آن نقض کننده حاکمیت عراق است.

وی افزود: آمریکا برای تمدید این توافقنامه فشار مضاعفی را وارد کرده است، اما همه گروههای سیاسی بر تمدید نشدن آن تاکید دارند و دولت عراق هم تمایلی برای این امر ندارد و ما در پارلمان مانع تمدید خواهیم بود.

"علی شبر" نماینده فراکسیون شهید محراب هم گفت: همه نمایندگان به استثنای برخی که سرنوشتشان در گروه حضور نیروهای آمریکایی است با تمدید توافقنامه مخالفت هستند.

وی افزود: ما می خواهیم که عراق به حاکمیت کامل دست یابد و کنترل آن به دست خود عراقیها باشد نه اینکه آمریکایی ها با دستان پنهان آن را اداره کنند.

شبر تصریح کرد: مردم با ادامه حضور نظامیان آمریکایی درعراق مخالفند، زیرا تجربه تلخی از حضور این نظامیان دارند و نیروهای آمریکایی در بسیاری از موارد افراد بیگناه را کشته اند و حقوق بشر را نقض کرده اند.

این نماینده عراقی افزود: مردم و بیشتر گروههای سیاسی عراقی بی صبرانه منتظر خروج نیروهای آمریکایی هستند تا عراق بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.

"علی الشلاه" عضو اتحاد ملی عراق نیز ضمن تاکید بر پایبندی به توافقنامه هر گونه همه پرسی برای حضور این نیروها یا خروج آنها را رد کرد.

وی افزود: برگزاری همه پرسی موید این مطلب است که تمایل به ادامه حضور وجود دارد در حالی که همه گروههای سیاسی مخالف آن هستند.

شایان ذکر است که اخیرا مقامات آمریکایی، برای تمدید حضور نظامیان این کشور درعراق پس از مهلت مقرر در پایان سال جاری ابراز آمادگی کرده بودند.