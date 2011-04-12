سال گذشته 70 هزار نیرو در کشور استخدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، لطف الله فروزنده عصر سه شنبه در جمع مسئولان گلستان افزود: در سال گذشته نظام قدمهای بزرگی در جهت، اشتغال، مسکن مهر، عمران و آبادی و توسعه خدمات مختلف برداشته است.

وی اظهار داشت: این تحولات در نظام به برکت گفتمان اسلامی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که در سال گذشته در کشور صورت گرفت، تحول در نظام اداری بود زیرا نظام وارداتی با اهداف نظام اسلامی همخوانی نداشت.

فروزنده یادآور شد: پس از انقلاب و بویژه در دولتهای نهم و دهم تحولاتی در کشور ایجاد شد و سفرهای استانی از جمله این تحولات است.

معاون رئیس جمهور به ارکان و اساس نظام اداری اشاره کرد و گفت: یک مدیر باید کارآمد باشد و نیروی انسانی، ساختارها و منابع از ظرفیتهای یک نظام اداری است.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد نشاط در نظام اداری 10 برنامه تعریف شده است و استقرار دولت الکترونیک، توانمند سازی نیروی انسانی، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکز زدایی و افزایش بهره وری از جمله شاخص هاست.

فروزنده اظهار داشت: استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح ساختارها و فرآیندها، تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور از دیگرشاخص هاست.

وی به انتقال شرکت های دولتی از تهران به استانها اشاره و اضافه کرد: شرکتهایی درحال انتقال است و گلستان از جمله استانهایی که متقاضیانی زیادی برای انتقال دارد.

فروزنده یادآورشد: هزار و 400 خدمت در پورتال ملی ارائه می شود و 120 خدمت تراکنشی نیز در کشور وجود دارد.