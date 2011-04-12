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۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۲۱:۲۸

عون:

ایران همواره در کنار لبنان بوده است / تناقض گویی حریری درباره ایران

ایران همواره در کنار لبنان بوده است / تناقض گویی حریری درباره ایران

رئیس جریان آزاد ملی لبنان ضمن متناقض خواندن سخنان اخیر سعد حریری از سران جریان غربگرای 14 مارس درباره ایران، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از لبنان حمایت کرده و به حمایتهایش ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "میشل عون" گفت : توطئه علیه لبنان سرانجامی ندارد، زیرا ثبات آن برهم نخواهد خورد.

وی درباره موضوع تشکیل دولت تصریح کرد: مشکلاتی وجود دارد که به زودی حل خواهد شد، برخی ما را مانعی در برابر تشکیل دولت می دانند، اما خواسته های ما قانونی و مطابق عرف است.

رئیس جریان ملی آزاد ملی لبنان از گروههای مهم مسیحی درباره موضعگیری سعد حریری علیه ایران گفـت : سخنان حریری متناقض است، زیرا ایران در جنگ سی وسه روزه در کنار ما قرار داشته و کمکهای زیادی به ما کرده است ایران دخالتی در لبنان ندارد.

شایان ذکر است که سعد حریری رئیس فراکسیون المستقبل اخیرا مدعی شده بود که ایران درامور داخلی کشورهای عربی دخالت می کند، اما لبنان و بحرین تحت الحمایه ایران نخواهند شد.

کد مطلب 1287692

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