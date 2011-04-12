سه عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد مشخص شدند/ اسامی و بیوگرافی اعضا

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی گزینه‌های معرفی شده از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیین سه عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد از دستورات جلسه هفته جاری شورا بود.

در این جلسه اسامی 22 نفر که پیشنهادات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند برای رای گیری معرفی شدند که در همان دور اول سه نفر حائز بیشترین رای شدند تا این رای گیری به دور دوم کشیده نشود.

دکتر فرهاد دانشجو، دکتر بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی شدند که این نفرات در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رای لازم را کسب کردند.

بر اساس بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود مقرر شد تا 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچگونه سمت مدیریتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نداشته باشند با ‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآیند.

بیوگرافی اعضای جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد

بهمن یزدی صمدی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که علاوه بر عهده داری ریاست دانشگاه تهران از سال 62 به مدت دو سال، عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و چهره ماندگار عرصه علوم کشاورزی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار سال 80 را در سوابق و افتخارات خود داراست و اکنون ریاست منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده دارد.

فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزیر علوم که همزمان با قرار گرفتن برادرش در رأس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سمت ریاست دانشگاه تربیت مدرس انصراف داد اکنون هیچ سمت حاکمیتی و دولتی ندارد و صرفا عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

دکتر فریدون عزیزی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. وی دارای برد داخلی، برد غدد و برد پزشکی هسته‌ای از امریکا است. وی در سال 1371 موفق به دریافت نشان پژوهش و در سال 1376 موفق به دریافت رتبه تحقیقات کاربردی یازدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی از روسای جمهوری اسلامی ایران شد. وی در سال 1383 نیز به عنوان یکی از چهره های ماندگار کشورمان انتخاب شد و در سال جاری در آخرین رتبه بندی صورت گرفته توسط COMSTECH به عنوان یکی از برترین دانشمندان جهان اسلام شناخته و اعلام شد.