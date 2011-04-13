مرکز درمان طب سنتی در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رضا صفی‌آریان عصر سه شنبه در شورای سلامت استان همدان اظهار داشت: تلاشهای لازم برای ایجاد مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طب سنتی در همدان در حال انجام است.

وی با اشاره به راه اندازی این مرکز در چند استان کشور، گفت: همدان نیز ظرفیت ایجاد چنین مرکزی را داراست .

صفی آریان عملکرد حوزه بهداشت و درمان در سال 89 را، از نظر کمی خوب ارزیابی کرد و افزود: سال گذشته مدیریت خوبی در حوزه درآمدهای اختصاصی صورت گرفت به طوری که با این اقدام مطالبات و بیمه‌ها انجام شد .

50 پزشک متخصص به کادر درمانی همدان افزوده شد

وی ادامه داد: در سال گذشته 50 پزشک متخصص و 150 پزشک عمومی در استان همدان جذب شد .

صفی آریان ادامه داد: همچنین راه‌اندازی دانشکده داروسازی به عنوان هفتمین دانشکده در استان همدان باعث شده همدان به سمت دانشگاه‌های برتر کشور سوق داده شود .

وی تکمیل بیمارستان قلب فرشچیان از اهداف دانشگاه علوم پزشکی همدان نام برد و اظهار داشت: ساختمان این بیمارستان امسال تکمیل شده و در اختیار دانشگاه قرار می گیرد تا از فشار به بیمارستان بعثت نیز کاسته شود .

مراکز غیر قانونی سقط جنین به برخورد جدی نیاز دارند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این جلسه از کاهش 25 درصدی مرگ مادری در سال 89 نسبت به سال 88 خبر داد و گفت: هرچند آمار مرگ مادری در سال 89 نسبت به سال 88 کاهش پیدا کرده اما در این رابطه نیاز است که به مراکز غیرقانونی سقط جنین نظارت بیشتری صورت گیرد .

محمدمهدی مجذوی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای بهبود فضاهای فیزیکی ارائه دهنده خدمات بهداشتی نیز خاطر نشان کرد: در سال 88، در استان همدان چهار باب خانه بهداشت راه‌اندازی شد و در سال 89 هفت باب خانه بهداشت و یک مرکز روستایی احداث شد که رضایتمندی را به دنبال داشت .

وی ادامه داد: تصویب طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان فامنین و تشکیلات ستادی آن، اخذ مجوز طرح یک پایگاه بهداشت شهری در شهرستان بهار و تهیه شناسنامه فیزیکی از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش فضای فیزیکی صورت گرفته است .

وی همچنین اظهار داشت: اجرای برنامه پزشک خانواده در 135 مرکز با 175 پزشک، 159 ماما و 30 نفر کاردار درمانی صورت گرفت که بیش از 700 میلیون تومان هزینه در سال 89 برای پزشک خانواده اختصاص یافت .

تب مالت در همدان 10 درصد بیشتر از میانگین کشوری است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان در ارائه آمار شناسایی بیماری‌های واگیردار به مشکل عمده در تب مالت و حیوان‌زدگی اشاره کرد و گفت: در این بخش متأسفانه میانگین استان همدان نسبت به میانگین کشوری 10 درصد بیشتر است .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این جلسه مجموع تخت‌های ثابت در بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی را دو هزار و 424 تخت عنوان کرد و گفت: از این تعداد تخت تنها دو هزار و 35 تخت در بیمارستان ها فعال است و علت کاهش تخت ها فرسودگی فضای فیزیکی است که نمی‌توان از آنها استفاده کرد .

حسن جلالوند افزود: در همدان 29 پزشک فوق تخصص در بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه فعالیت می‌کنند اما در هیچ یک از شهرستان‌های استان همدان پزشک فوق تخصص وجود ندارد .

وی اظهار داشت: در استان همدان نیز 837 پزشک عمومی و 217 دندانپزشک در بخش‌های دانشگاهی فعال هستند .

کمبود 283 نفری کادر پرستاران در همدان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: در 16 بیمارستان استان همدان دو هزار و 159 کادر پرستاری فعالیت می‌کنند که نشان از کمبود 283 نفری کادر پرستاری در استان است .

وی در ادامه به بیماران خاص استان اشاره کرد و گفت: تاکنون یک هزار و 423 بیمار از این گروه در همدان شناسایی شده اند که این تعداد بیمار شامل بیماران MS ، تالاسمی، دیالیزی، پیوندی و هموفیلی هستند .