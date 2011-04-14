گمانه زنی برای میراث بقایی/ صدور مجوز آبگیری سد سیمره

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب اخیر بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از گزینه های مختلفی برای برای ریاست این سازمان نام برده می شود.

حمید بقایی که از چهار سال قبل همراه با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سمت قائم مقام این سازمان وارد عرصه فعالیت میراث فرهنگی و گردشگری شد، دارای مدرک "آی تی" است.

سرپرستی سازمان مناطق آزاد نیز همزمان به حمید بقایی در کابینه دهم سپرده شد. اما اکنون بعد از انتصاب وی به سمت معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، بحثها بر سر کناره گیری او از ریاست سازمان میراث فرهنگی شدت گرفت به نحوی که حسن محسنی، مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که به زودی ریاست این سازمان معرفی می شود. اما احتمال می رود یکی از گزینه های جدی برای ریاست سازمان میراث فرهنگی، تهمینه دانیالی باشد که اکنون معاون صنایع دستی این سازمان است.

دانیالی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: من نیز این شایعه را شنیده ام. به هر حال وقتی مدیری از سازمانی می رود همه اطرافیان سعی می کنند نام مدیر بعدی را حدس زده و گزینه احتمالی را از نظر خودشان اعلام می کنند اما هنوز در این باره کسی با من صحبت نکرده است.

یکی دیگر از مسئولان سازمان میراث فرهنگی نیز که او هم جزء گزینه های احتمالی ریاست سازمان میراث فرهنگی است گفته که برخی از سایتها و نشریات برای بالا بردن آمار بازدیدکنندگانشان گزینه های خود را معرفی می کنند که اصلا درست نیست.

وی افزود: هر روز ممکن است خیلی شنیده ها اتفاق بیافتد اما تا به حال یک نفر هم در این باره با من صحبتی نکرده است. در هر حال من امیدوار هستم هر کسی که به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی انتخاب می شود پیروز باشد.

علی سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و رضا موسوی رئیس سازمان منطقه آزاد قشم و معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز از گزینه های احتمالی این سمت به حساب می آیند.

رضا موسوی که سابقه کار در روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و رادیو را در کارنامه کاری خود دارد به خبرنگار مهر گفت: من این موضوع که یکی از گزینه های احتمالی ریاست سازمان میراث فرهنگی هستم را توسط خبرهای منتشر شده در سایتها خوانده ام و هیچ کس در این باره با من صحبتی نکرده است.

گردشگران با ریش داریوش عکس می اندازند!

این هفته یک باستان شناس از رفتار برخی از گردشگران در محوطه های تاریخی مانند تخت جمشید گله کرد و گفت: گردشگران در تخت جمشید جلوی نقش های برجسته ایستاده و در مدلهای مختلف عکس می گیرند به طوری که در برخی موارد ریش داریوش را هم می گیرند.

کامیار عبدی، باستان شناس با انتقاد از اینکه گردشگران محوطه هخامنشیان به حال خود رها می شوند گفت: اکنون در مجموعه تخت جمشید با آن عظمت و شکوه یک مرمت گر و محافظ متخصص وجود ندارد همچنین برای حضور گردشگران در تخت جمشید هیچ نظم و ترتیبی پیش بینی نشده است. به عنوان مثال جلوی نقش برجسته های آپادانا زنجیر کشیده اند اما گردشگران توجهی به آن نمی کنند بلکه از آن عبور کرده و در کنار نقش برجسته ها عکس می اندازند و آنها را لمس می کنند.

تخریب بافت تاریخی جهرم/ مسئولان شهری انکار می‌کنند

این هفته دوستداران میراث فرهنگی از تخریب دهها خانه تاریخی متعلق به دوره قاجاریه در بافت قدیم شهر جهرم توسط شهرداری و شرکت نوسازی و بهسازی این شهر و فعالیت آنها در ایام نوروز خبر دادند.

علیرضا گل‌گلی، رئیس انجمن معماران ایران و مدیر طرح ملی مستندسازی خانه‌های تاریخی این موضوع را تایید کرده گفت: مدتی پیش طرح مستند سازی خانه های تاریخی جهرم را در دستور کار داشتیم و درباره خانه هایی که ارزش تاریخی و معماری داشتند اطلاعاتی را به دست آوردیم اما اکنون وقتی دوباره به مکان آن خانه ها مراجعه می کنیم اثری از آنها نمی یابیم.

وی با اعلام اینکه خانه تاریخی لاری های جهرم تنها نمونه ای از این خانه های تاریخی هستند که بنا به دستور شرکت نوسازی و بهسازی تخریب شده است افزود: در خانه لاری ها جنب خانه کوه کن، چاهی وجود داشت که به قنات شهر خارقان متصل بود و در مصاحبه های انجام شده با بومیان منطقه مشخص شده است که در زمانهای گذشته از این چاه و قنات، رفت و آمد انجام می شده است.

گل گلی تصریح کرد: همچنین تنها نگاهی به عکسهای تهیه شده از برخی از این خانه های تاریخی نشان می دهد که اگرچه این خانه ها در فهرست آثار ملی ثبت نشده اند اما دارای ارزش معماری بوده و بیشترشان متعلق به دوره قاجاریه هستند.

اما مدیرعامل شرکت بهسازی و نوسازی جهرم تخریب خانه های قدیمی در بافت جهرم را تکذیب کرد و در پاسخ به اینکه شنیده می شود حدود خانه های تاریخی در محدوده بافت قدیمی شهر جهرم تخریب شده به خبرنگار مهر گفت: این موضوع کذب محض است و حتی یک مورد خانه تاریخی نیز خراب نشده است چون اصلا در چند روز اخیر این شرکت هیچ فعالیتی در بافت قدیمی شهر انجام نداده است.

علیرضا صحرائیان، شهردار جهرم نیز تعداد خانه هایی که در محدوده مسجد نو تخریب شده اند را هفت خانه عنوان کرد و گفت: پیگیر این موضوع شده و متوجه شدم که شرکت نوسازی و بهسازی جهرم تمام فعالیتهایش را با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی انجام می دهد اما مشخص شده که هیچیک از این خانه ها تاریخی نبوده اند بلکه این خانه ها فرسوده بوده و در فهرست میراث ملی به ثبت نرسیده اند.

وی افزود: تمام فعالیت های بهسازی بافت فرسوده طی مصوبه ای به کمیسیون ماده 5 رسیده است و این اقدامات با همکاری میراث فرهنگی فارس انجام می شود و این اداره نیز نماینده ای در جلسات کمیسیون دارد.





صدور مجوز آبگیری سد سیمره تا تراز 650/ ادامه حفاری های غیر مجاز در سیمره

مسئولان طرح ساخت سد و نیروگاه سیمره از صدور مجوز آبگیری مرحله ای این سد توسط سازمان میراث فرهنگی تا تراز 650 خبر داده و اعلام کردند که عملیات کاوش گروههای باستانشناسی در این مرحله پایان یافته است.

انتشار گزارش هایی توسط خبرگزاری مهر درباره خطر زیر آب رفتن آثار تاریخی موجود در محوطه تاریخی سیمره با آبگیری این سد، باعث شد تا شرکت توسعه آب و نیرو ایران دوشنبه این هفته، نشست خبری را درباره آبگیری سد سیمره و گزارش مراحل کاوش باستان شناسی آن با حضور جمعی از مسئولان طرح سد سیمره و کارشناسان میراث فرهنگی برگزار کند.

در این برنامه محمد رهبری، مدیر طرح سد و نیروگاه سیمره گفت: با اتمام مطالعات باستان شناسی، مجوز آبگیری مرحله ای سد سیمره از سوی سازمان میراث فرهنگی صادر شد. همچنین مدت زمان آبگیری سد سیمره حداقل در شرایط معمول دو سال به طول می انجامد.

وی افزود: پیشنهاد احداث موزه در محل سد را به سازمان میراث فرهنگی ارائه کردیم و تفاهم کلی برای این بحث حاصل شده است و امیداوریم که در صورت موافقت آثار اکتشافی را در محل ساختمان این موزه قرار دهیم.

در ادامه این نشست، محمود میراسکندری، رئیس پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی نیز که به تازگی به این سمت منصوب شده گفت: هنوز گروههای کاوش در حال انجام کار هستند و قرار شده تا شرکت آب و نیرو تا تراز 650 آبگیری کند چون مطالعات بخشهای بالاتر از آن هنوز ادامه دارد و در آن محلها نیز آثار تاریخی وجود دارد.

وی از مزایای ساخت موزه سخن گفت ولی در گفته های خود اعتراف کرد که وقتی حوزه سیمره بروید می بینید که آنجا کاوش غیر مجاز توسط متخلفان بسیار زیاد است و اهالی نیز اشیایی را در دست دارند که حاضرند آن را به ما بفروشند. وقتی موزه ای تشکیل دهیم می توانیم این اشیا را از آنها بخریم و در موزه نمایش دهیم.

وی به خبرنگار مهر گفت: ما این طرف رودخانه بودیم ومتخلفان آن طرف سد کاوش غیر مجاز انجام می دادند و نمی توانستیم کاری انجام دهیم چون محوطه وسیع است. هنوز هم این کاوش های غیر مجاز انجام می شود. نهایت اینکه بتوانیم در ساعات روز نگهبان بگذاریم اما شب را چه کار کنیم؟

ضرورت بررسی آمار سفرهای نوروزی توسط سازمانهای منتفع

همزمان با فرارسیدن روزهای پایانی نخستین ماه سال 90 و پایان آمارگیری درباره تعداد سفرهای نوروزی، دبیر جامعه هتلداران کشور گفت: موقع آن رسیده تا سازمانهایی که به نوعی از سفرهای نوروزی نفع برده اند، بررسی کنند که رغبت مردم در مسافرتها، انتخاب مقصد و خدمات گردشگری به چه سمتی است و در آینده باید برای بهتر شدن وضعیت مسافرتها در این ایام چه تدبیری اندیشید.

خسرو گلشن ایرانپور با بیان اینکه سازمانها تحلیل کنند که چطور باید از فرصت سفرهای نوروزی استفاده شود گفت: بهتر است بعد از اینکه آمار نفرسفرها و نفرشب اقامت ها اعلام شد، سفرهای دسته جمعی را متداول کرده و پتانسیل گردشگری کشور را سالانه کنیم به این معنی که سفر را در طول مدت سال توزیع کنیم و این طور هم نباشد که در ایامی از سال مانند نوروز حجم مسافرتها زیاد باشد و در زمان دیگر کاهش پیدا کند.

آمار سفرهای نوروزی با توصیه نامه سازمان جهانی جهانگردی تناسب ندارد

اما یک کارشناس گردشگری نیز از روش آمارگیری سازمان میراث فرهنگی انتقاد کرد و گفت: آمار حجمی که سازمان میراث فرهنگی در مورد سفرهای نوروزی ارائه می کند نمی تواند به برنامه ریزی های گردشگری کمکی کند چرا که با هیچیک از شاخصهای توصیه نامه سازمان جهانی جهانگردی تناسب ندارد.

اسماعیل قادری در پاسخ به این پرسش که اقدامات سازمان میراث فرهنگی چه تاثیری در افزایش سفرهای نوروزی داشته است گفت: مردم ایران به صورت خود جوش در ایام تعطیلات نوروزی به مسافرت می روند و این رسم همیشگی آنها بوده است بنابراین اعلام آمار افزایش مسافرتهای نوروزی ربطی به برنامه ریزی های سازمان میراث فرهنگی ندارد.

قادری در ادامه با بیان اینکه هدف از گردآوری آمار مسافرتها در ایام نوروز برنامه ریزی برای آن است گفت: بدست آوردن آمار سفرها برای این است که بدانیم باید چه برنامه ریزی برای مسافرتهای آینده انجام دهیم.