خیران جوان مدرسه ساز در گلستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن زاد صبح چهارشنبه در نشست برنامه ریزی سیزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز در گرگان افزود: طبق روال هر سال آنچه که مهم است وجود این حرکت خدا پسندانه است و امیدوار هستیم بتوانیم خدمات خیران مدرسه ساز را با همدلی و هماهنگی بیشتر به نمایش بگذاریم.

وی اظهار داشت: تصمیم گیریهایی در راستای هرچه با شکوه تر برگزارشدن این جشنواره اتخاذ شده تا بتوانیم گوشه ای از تلاشهای خیران را به نمایش بگذاریم و از آنها تقدیر و تشکر داشته باشیم.

کمیلی، رئیس مجمع خیران گلستان، نیز به بیان گزارشی درباره روند فعالیت مجمع خیران استان در خصوص برگزاری جشنواره پرداخت.

وی افزود: از مسئولان نهادها و دستگاه های مختلف استان به ویژه مدیران آموزش و پرورش شهرستانها خواسته شده تا در هر چه با شکوه تر برگزار شدن این جشنواره همکاری لازم را داشته باشند.



بیش از 120 هزار خیر جوان مدرسه ساز در گلستان وجود دارد.