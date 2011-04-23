جدول آماری مصوبات سرفصلهای دوره دکتری در 7 سال

به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابی عملکرد شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی طی 7 سال گذشته حاکی از سرعت لاکپشتی در زمینه تصویب برنامه ها و سرفصلهای آموزشی در مقطع دکتری توسط شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی در سال 83 یعنی در سال پایانی دولت هشتم است. در این سال تصویب برنامه های آموزشی برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز سرعت چندانی نداشته است.

در سال 84 با تصویب 19 برنامه آموزشی در مقطع دکتری وضعیت توجه به مقطع دکتری در شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی شکل دیگری به خود گرفت. تصویب این تعداد برنامه در مقطع دکتری در سال 84 یک آغاز دوباره اما قابل اعتنا در زمینه برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی برای مقطع دکتری به حساب می آمد.

بیش از 80 برنامه در مقطع دکتری طی دولت نهم یعنی از سال 84 تا پایان 87 توسط شورای عالی برنامه ریزی تصویب شد. بیش از 20 برنامه در مقطع دکتری نیز در 5/1 سال نخست دولت دهم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است.

در مجموع روند تصویب برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی در مقطع دکتری طی 7 سال گذشته نشان دهنده آغاز توجه در زمینه تصویب برنامه های آموزشی مقطع دکتری در شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی است.

برنامه های مصوب برای مقطع دکتری توسط شورای عالی برنامه ریزی از سال 83 تا پایان آذر 89