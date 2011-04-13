همدانی ها 125 میلیارد ریال به کمیته امداد هدیه کردند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جعفر چهره قانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای مدیران این نهاد اظهار داشت: این رقم نسبت به سال ماقبل بیش از30 درصد افزایش داشته است.

چهره قانی اظهار داشت: این کمک ها در بخش های مختلف مشارکتهای مردمی این نهاد از جمله صدقات و خیرات، جمع آوری زکات، جشن عاطفه ها، کمک به محرومان، زکات فطره، اکرام ایتام و اطعام نیازمندان و جشن نیکوکاری جمع آوری شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: مردم نیکوکار استان همدان همزمان با برگزاری جشن ملی نیکوکاری در سال گذشته بیش از چهار میلیارد و 765 میلیون و 668 هزار و 556 ریال به نیازمندان و محرومان کمک کرده اند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان افزود: از این مبلغ یک میلیـارد و 420 میلیون و 371 هزار و 850 ریال کمک نقدی و سه میلیارد و 345 میلیون و 296 هزار و 706 ریال کمکهای غیر نقدی بوده است.

جعفر چهره قانی گفت: کمکهای جمع آوری شده در جشن نیکوکاری سال گذشته نسبت به سال ما قبل 42 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بیشترین کمکهای جمع آوری شده در جشن نیکوکاری مربوط به کمیته امداد منطقه یک همدان با 724 میلیون و 522 هزار ریال و کمترین کمک ها مربوط به کمیته امداد شاخه خزل با 21 میلیون 568 هزار ریال است.

چهره قانی همچنین گفت: کل کمکهای جمع آوری شده در جشن نیکوکاری قبل از آغاز سال جدید بلافاصله پس از تفکیک و دسته بندی اجناس و شمارش وجوه، از طریق کمیته های امداد امام خمینی (ره) در در بین محرومان و نیازمندان و خانواده های تحت حمایت این نهاد توزیع شد.