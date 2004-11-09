به گزارش خبرگزاري مهر، سرويس سلامت ارتش فرانسه اعلام كرد كه عرفات هنوز نمرده است.

ژنرال كريستين استيپو سخنگوي سرويس سلامت ارتش در همين حال و ضمن اعلام زنده بودن ياسر عرفات تاكيد كرد كه حال وي از شب گذشته تاكنون بسيار وخيم است.

وي به رسانه ها و مطبوعات اعلام كرد كه شرايط كماي وي كه از صبح در آن قرار دارد، از ساعاتي پيش كاملا عميق شده است و اين نشانه خوبي نيست.

به نوشته ليبراسيون از اواسط روز سه شنبه منابع فلسطيني اعلام كرده بودند كه عرفات درگذشته است.

ياسرعرفات روز 29 اكتبر (8 آبان) در بيمارستان فرانسوي پرسي در كلامار بستري شده است.