به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "راهنمای آکسفورد درباره روابط اجتماعی در روم" با گردآوری مایکل پیچین اخیراً از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

مطالعه جامعه روم و روابط اجتماعی در آن جامعه تا دهه 70 میلادی چندان مورد توجه اندیشمندان و متخصصان کلاسیک قرار نگرفته بود. از دهه 70 میلادی به این سو ادبیات در مورد افراد و گروههای اجتماعی که در شکل دادن به جامعه رومی نقش داشتند تقویت شد و در حال حاضر ادبیاتی غنی در مورد این موضوع شکل گرفته است.

این راهنما با دو هدف به نگارش درآمده است. هدف اول این بوده که بررسی کند در طی سالهای پس از دهه 70 میلادی به این سو چه مطالعاتی در مورد جامعه روم صورت گرفته است. هدف دیگر از نگارش این راهنما این است که روابط اجتماعی در جامعه روم را از منظرهای جدید و متفاوت با آنچه تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، بررسی نماید و از رهگذر آن روش و شیوه جدید مطالعاتی در این حوزه موضوعی را ارائه کند.

دکتر مایکل پچین استاد مطالعات کلاسیک در دانشگاه نیویورک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این راهنما و محورهای اصلی آن گفت: تحت امپراتوری آگوستوس در روم، ساختار دنیای رومی به کلی دگرگون شد.



وی تصریح کرد: در واقع در امپرتوری روم شاهد تغییرات نهادی و ساختاری بودیم و شکل حکومت نیز تغییرات زیادی به خود دید. شکل حکومت از جمهوری به امپراتوری تغییر شکل داد.



وی افزود: بخشی از کتاب کتاب به مکانیسمهای اجتماعی در روم توجه دارد. آموزش خواسته شده توسط امپراتوری و فرایند اجتماعی شدن مورد نظر آنها محور اصلی روابط اجتماعی در روم است.



دانش آموخته دانشگاه کلمبیا در ادامه یادآور شد: در واقع آنچه باعث می‌شود فردی به عنوان یک شهروند خوب در این جامعه رفتار کند، تبعیت و پیروی از این فرایندهای اجتماعی دیکته شده است.



وی با اشاره به اینکه یک فرض مهم در بررسی روابط اجتماعی نسبت میان ارتباطات و روابط اجتماعی است، گفت: برای وجود روابط اجتماعی نیاز به وجود ارتباطات است. در واقع ارتباطات تأثیر زیادی بر روابط اجتماعی دارد و مسائلی را به آن تحمیل می‌کند.



این استاد دانشگاه افزود: این فرض در بررسی دنیای رومی حائز اهمیت است. ابزارهای ارتباطی در دنیای رومی محدود بوده‌اند و در دسترس همگان نیز نبوده اند. این موضوع برای بررسی روابط اجتماعی در روم حائز اهمیت است.



مؤلف "تاریخ امپراتوری روم از آگوستوس تا کنستانتین" یادآور شد: چرا که ابزارهای ارتباطی در شکل دادن به روابط اجتماعی در دنیای روم نقش مهمی داشته است. در واقع برای اینکه فرایندهای اجتماعی شدن در کل امپراتوری تسری یابد این ابزارهای ارتباطی باید وجود می‌داشته است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه نکته و مسأله دیگر در شکل دهی به روابط اجتماعی در دنیای روم موضوع شکل حکومت است، گفت: در واقع سلسله مراتب موجود در ساختار سیاسی روم به نوعی به سطوح اجتماعی و روابط اجتماعی تسری می‌یابد و این روابط را مبتنی بر نظمی سلسله مراتبی قرار می‌دهد.