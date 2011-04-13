افتتاح رادیو اقتصاد لبیک به پیام رهبری درباره جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه رادیو اقتصاد صبح امروز چهارشنبه 24 فروردین‌ماه در استودیوی هشت سازمان شهدای رادیو برگزار شد.

در این مراسم محمدحسین صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما، محمد جهانی مدیر رادیو تهران، کامران کاظم زاده مدیر رادیو فرهنگ، صادق مقدسی مدیر اداره کل نظارت بر ارزشیابی معاونت صدا، مجید نبیری مدیر رادیو ورزش و دیگر مدیران شبکه‌های رادیویی و شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدی و صنعتی حضور داشتند.

در ابتدای مراسم سید عباس موسوی تبار مدیر رادیو اقتصاد بعد از پخش صحبت‌های مقام معظم رهبری در هنگام سال تحویل و نامگذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی گفت: رادیو تجارت از سه سال پیش با 11 ساعت برنامه افتتاح شد و امروز رادیو تجارت را ترفیع داده‌ایم و به نام رادیو اقتصاد نامگذاری کرده‌ایم چرا که اقتصاد شمولیت وسیعی دارد.

وی در ادامه افزود: در شبکه رادیویی اقتصاد در سه حوزه نظریه‌پردازی، اطلاع رسانی در مباحث آموزشی برنامه‌های متنوعی تهیه و پخش خواهیم کرد. در حوزه نظریه پردازی از مشارکت جدی با نخبگان برای ارایه مدل‌های نوین در بحث اقتصاد بهره می‌بریم و در حوزه اطلاع رسانی در آیتم‌های کوتاه سعی داریم شنوندگان اطلاعات مناسبی دریافت کنند. همچنین در حوزه آموزشی روش‌های استاندارد را مطرح و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخشی دیگر از این مراسم گفت: در سالی که به عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، افتتاح شبکه رادیو اقتصاد لبیک گویی خوبی به صحبت ایشان است.

وی در ادامه افزود: همیشه صدا و سیما به عنوان اولین لبیک گو به بیانات مقام معظم رهبری است و از ابتدای امسال شاهد برنامه‌های خوبی با این محوریت از رادیو و تلویزیون بوده‌ایم.

میرتاج‌الدینی در ادامه مراسم خاطرنشان ساخت: امیدوارم رادیو اقتصاد بتواند با تهیه برنامه‌های مناسب قدم‌های خوبی بردارد. همان طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند جهاد اقتصادی یک مفهوم ارزشمند و مقدس در فعالیت‌های اقتصادی است. ایشان تاکید کرده‌اند همه کشورها ممکن است در عرصه‌های اقتصادی، نظامی، دفاعی، فرهنگی و اجتماعی کار کنند اما کشور ما ایران در عرصه دیگری با عنوان اقتدار معنوی هم فعالیت می‌کند که در هیچ کجای دنیا به این مسئله نمی‌پردازند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه اشاره کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند فعالیت‌های اقتصادی باید جهادگونه باشد تا به اهداف متعالی برسیم چرا که حرکت‌های عادی جواب نمی‌دهد. ما باید عرصه‌های متفاوت را تحکیم و تقویت کنیم. در سال گذشته نیز فعالیت‌های اقتصادی خوبی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها شروع شد و در سال 90 ادامه پیدا می‌کند.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: رسانه ملی به ویژه رادیو در بحث هدفمندسازی یارانه ها نقش موثری داشت و قابل تقدیر است. در مجموع برنامه‌های تلویزیون و رادیو در این باره عملکرد مناسبی داشتند و توانستند پاسخگوی سئوالات مردم باشند. امیدوارم رسانه ملی در سال جدید نیز همچون سالهای قبل عملکرد تبلیغی، فرهنگی، فکری و ... مناسبی داشته باشد.

در بخش دیگری از این مراسم معمارنژاد رئیس گمرک و معاون وزیر اقتصادی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری گفت: همان طور که از نامگذاری امسال مشخص است باید مشارکت همگانی داشته باشیم و رادیو اقتصاد با اطلاع رسانی مناسب در حوزه اقتصاد می تواند شرایط مناسبی را فراهم کند. همچنین رادیو به عان یک رسانه تاثیرگذار می‌تواند با شناخت موانع حوزه اقتصاد برنامه‌های مناسبی تهیه و پخش کند. همچنین این رسانه می‌تواند در تدوین یک نقشه برای جهاد اقتصادی موثر باشد و همچون دیده بانی در عرصه بین‌الملل درخشش خوبی داشته باشد. امیدوارم شبکه رادیویی اقتصاد با دعوت از کارشناسان مناسب بتواند مباحث مفیدی در حوزه اقتصاد مطرح کند. دوستان ما در رادیو باید سعی کنند از کارشناسان خبره استفاده کنند.

معمارنژاد خاطرنشان ساخت: رادیو می‌تواند در آشنایی مردم به حقوق اقتصادی‌شان نقش موثری داشته باشد.

در بخشی دیگر از مراسم افتتاحیه محمدحسین صوفی معاون صدا گفت: با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری رسانه ملی خودش را موظف به تمهیدات و اقدامات لازم برای تحقق اهداف ابلاغ شده از سوی ایشان می‌داند تا صحبت‌های ایشان را عملیاتی و اجرایی کند.

صوفی ادامه داد: برخی از اهداف در سند چشم‌انداز 20 ساله ایران قرار دارد و ما سعی خواهیم کرد در این باره فعالیت خوبی داشته باشیم. مقام معظم رهبری هر سال با ابتکار دقیقی نامگذاری مناسبی دارند و در این باره رسانه ملی تلاش می‌ کند تا اهداف ایشان را نهادینه کند.

وی بیان کرد: به گفته کارشناسان ارتباطات رادیو به عنوان یکی از چند انتخاب برتر در جهان معاصر است بنابراین ما برای سرزندگی این شبکه رادیویی تلاش خود را می‌کنیم. رادیو اقتصاد حرکتی هدفمند و معنادار در جهت سرآمدی رادیو و در فضای رسانه و در میان مخاطبان است.

معاون صدا خاطرنشان ساخت: رادیو اقتصاد در زمره رادیوهای تخصصی محسوب می‌شود و در این باره سعی دارد برنامه‌های متنوعی تهیه و پخش کند. در آینده نزدیک چند شبکه تخصصی دیگر نیز راه‌اندازی می‌شود.

وی در پایان افزود: امیدواریم بتوانیم با رهنمودهایی که اسلام عزیز ما را می‌کند و میراث عظیم انقلاب اسلامی بتوانیم فعالیت‌های موثری داشته باشیم. رادیو اقتصاد در ادامه رادیو تجارت بوده و روزانه 18 ساعت برنامه دارد امیدواریم در آینده این شبکه رادیویی 24 ساعته شود.