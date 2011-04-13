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۲۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

قبوض گاز مردم یزد تقسیط می‌ شود

قبوض گاز مردم یزد تقسیط می‌ شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان یزد گفت: قبوض گاز شهروندانی که توانایی پرداخت ندارند تقسیط می ‌شود.

علیرضا پیله‌ ور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: شهروندانی که احساس می‌ کنند، توانایی پرداخت قبوض خود را ندارند، می ‌توانند با مراجعه به شرکت گاز شهرستان خود، پرداخت ‌ها را به صورت اقساطی انجام دهند.

وی افزود: این امکان فراهم شده تا رقم قبوض گاز در دو تا سه قسط از مشترکان دریافت شود تا فشار کمتری به اقشار ضعیف جامعه وارد شود.

پیله ‌ور همچنین با بیان اینکه بسیاری از مردم به ارقام درج شده بر روی قبوض گاز خود معترض هستند، افزود: هر مشترکی که نسبت به قبض خود معترض است می ‌تواند با طرح اعتراض خود به شرکت گاز استان یزد موضوع را با کمک کارشناسان این شرکت بررسی کند.

وی عنوان کرد: کارشناسان شرکت گاز در صورت نیاز کنتورهای مشترکان معترض را بررسی و بازنگری می ‌کنند و در صورتی‌ که اعتراض مشترکان وارد باشد، قبوض اصلاح می ‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد همچنین خاطرنشان کرد: قبوض گاز مردم استان یزد نسبت به سایر نقاط کشور پایین تر است و رقم بیش از 70 درصد قبوض کمتر از 40 هزار تومان است که این امر نشانگر بهینه سازی مصرف گاز در این استان است.

پیله ور یادآور شد: مصرف گاز تجاری و خانگی مشترکان استان یزد در آذرماه سال گذشته 148 میلیون مترمکعب بوده است که این میزان مصرف در ماه ‌های دی‌، بهمن و اسفند پارسال به ترتیب به 104، 110 و 68 میلیون مترمکعب رسیده است.

وی عنوان کرد: این آمار حاکی از تاثیر مثبت هدفمند شدن یارانه ها در مصرف گاز است.

کد مطلب 1288101

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