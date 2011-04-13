کلینیک تخصصی بیمارستان خاتم الانبیاء در تایباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرماندار تایباد صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این کلینیک، اظهار داشت: کلینیک تخصصی بیمارستان خاتم الانبیا که در زمان ساخت مورد بازدید وزیر بهداشت قرار گرفته بود با پیگیری نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی طی مدت چهار ماه احداث شد.

محمدعارف عارفی افزود: این کلینیک با 17 متخصص راه اندازی شده که چهار متخصص ارتوپدی، ‌چشم، گوش، حلق و بینی و پوست در سال جاری به متخصصان آن، افزوده شده است.

فرماندار تایباد بیان کرد: پیش از این متخصصین زنان و زایمان، داخلی و جراحی، اطفال و روانپزشکی در بیمارستان 110 تخت خوابی تایباد به خدمت رسانی مشغول بودند که با راه اندازی این کلینیک تخصصی بسیاری از مشکلات بیماران منطقه، مرتفع خواهد شد.

گفتنی است، کلینیک تخصصی بیمارستان خاتم الانبیا شهرستان تایباد در دو طبقه اداری و درمانگاه با وسعت 600 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر300 میلیون تومان ساخته شده است.

