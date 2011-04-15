ایران با اعضای جبهه مقاومت تشکیل جلسه دهد/ مذاکره با مجامع بین المللی

مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد مسئولان سیاست خارجی کشورمان در قبال تحولات منطقه گفت: وزارت امور خارجه تا به حال تلاش کرده است نقش تاثیر گذاری را در قبال حوادث منطقه داشته باشد اما باید سعی کند این اقدامات را توسعه دهد و تحرک بیشتری از خود نشان دهد. به طوری که اقدامات آنها در سطح منطقه ملموس باشد و مردم منطقه به راحتی این تاثیر ایران را احساس کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:درخواست برای تشکیل جلسات سازمان کنفرانس اسلامی، پیگیری برگزاری نشست با کشورهایی که در جبهه مقاومت فعال هستند و برگزاری نشستی در تهران یا پایتخت یکی از این کشورها در حمایت از انقلاب مردم بحرین و محکومیت دخالت بیگانگان از اقداماتی است که می تواند مورد توجه وزارت امور خارجه قرار بگیرد.



قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: مذاکرات سازنده با نهادهای موثر جهانی و اینکه بتوانیم در زمینه رسانه ای با استفاده از شخصیت ها و تحلیلگران دیپلماسی فعالی را اتخاذ کنیم ،بسیار مهم است.



نبوی در خصوص راهبرد دوگانه غرب در قبال بحرین گفت: غربی ها همواره در همه حوادث و تحولات به دنبال منافع اقتصادی هستند و تا جایی که احساس کنند دیکتاتورهای منطقه قدرت حکمرانی و ماندن در کشور خود را دارند ازاین حکام مرتجع حمایت می کنند.



وی خاطرنشان کرد: اگر هم غرب احساس کند این حکام رفتنی هستند استراتژی آنها تغییر در مسیرانقلابهای مردمی می شود و به دنبال این خواهند بود افرادی را بر سر قدرت بیاورند که منافع آنها را در این کشورها تضمین کنند.

