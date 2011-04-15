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۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

نبوی با مهر مطرح کرد:

ایران با اعضای جبهه مقاومت تشکیل جلسه دهد/ مذاکره با مجامع بین المللی

ایران با اعضای جبهه مقاومت تشکیل جلسه دهد/ مذاکره با مجامع بین المللی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درخواست برای تشکیل جلسات سازمان کنفرانس اسلامی، پیگیری برگزاری نشست با کشورهایی که در جبهه مقاومت فعال هستند و برگزاری نشستی در تهران یا پایتخت یکی از این کشورها در حمایت از انقلاب مردم بحرین و محکومیت دخالت بیگانگان از اقداماتی است که می تواند مورد توجه وزارت امور خارجه قرار بگیرد.

مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد مسئولان سیاست خارجی کشورمان در قبال تحولات منطقه گفت: وزارت امور خارجه تا به حال تلاش کرده است نقش تاثیر گذاری را در قبال حوادث منطقه داشته باشد اما باید سعی کند این اقدامات را توسعه دهد و تحرک بیشتری از خود نشان دهد. به طوری که اقدامات آنها در سطح منطقه ملموس باشد و مردم منطقه به راحتی این تاثیر ایران را احساس کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  افزود:درخواست برای تشکیل جلسات سازمان کنفرانس اسلامی، پیگیری برگزاری نشست با کشورهایی که در جبهه مقاومت فعال هستند و برگزاری نشستی در تهران یا پایتخت یکی از این کشورها در حمایت از انقلاب مردم بحرین و محکومیت دخالت بیگانگان از اقداماتی است که می تواند مورد توجه وزارت امور خارجه قرار بگیرد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: مذاکرات سازنده با نهادهای موثر جهانی و اینکه بتوانیم در زمینه رسانه ای با استفاده از شخصیت ها و تحلیلگران دیپلماسی فعالی را اتخاذ کنیم ،بسیار مهم است.

نبوی در خصوص راهبرد دوگانه غرب در قبال بحرین گفت: غربی ها همواره در همه حوادث و تحولات به دنبال منافع اقتصادی هستند و تا جایی که احساس کنند دیکتاتورهای منطقه قدرت حکمرانی و ماندن در کشور خود را دارند ازاین حکام مرتجع حمایت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر هم غرب احساس کند این حکام رفتنی هستند استراتژی آنها تغییر در مسیرانقلابهای مردمی می شود و به دنبال این خواهند بود افرادی را بر سر قدرت بیاورند که منافع آنها را در این کشورها تضمین کنند.
 
کد مطلب 1288135

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