ارتش ایران به خودکفایی کامل تجهیزاتی رسید / رونمایی از تجهیزات جدید ارتش زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر سرتیپ علی موسویان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در حال حاضر کلیه سلاح ها و مهمات در داخل کشور تولید می شود و ارتش جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به خودکفایی کامل رسیده است.

امیر سرتیپ موسویان، از رونمایی برخی تجهیزات مدرن تیپ دو زرهی زنجان، در روز ارتش خبر داد و افزود: بسیاری از تجهیزات جدید به ویژه در زمینه ارتباط و مخابرات در اختیار یگان های مختلف ارتش زنجان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال می توان از دوربینی نام برد که می توان آن را به چشم زد و در تاریکی شب بدون اینکه نیازی به روشن کردن چراغ ماشین باشد با دید کامل به راه خود ادامه داد.

امیر ارتش ایران، استفاده بهینه و نگهداری از تجهیزات را هنر ارتش دانست و گفت: در حال حاضر ارتش تجهیزاتی در اختیار دارد که متعلق به سالهای گذشته بوده اما هنوز می توان از آنها استفاده بهینه کرد.

امیر سرتیپ موسویان با بیان اینکه ارتش با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تعامل بالایی دارد خاطرنشان کرد: سازنده تجهیزات ارتباطی و مخابراتی ارتش دانشگاهیان هستند و فناوری ارتش در این زمینه به روز است.

وی، ساخت هواپیمای صائقه و آذرخش، تانک ذوالفقار و موشک های زمین به هوا را از جمله موفقیت های ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: دشمنان با مشاهده و تحلیل تجهیزات ارتش ایران، و نداشتن توان مقابله به صورت جنگ سخت، وارد مقابله به صورت جنگ نرم شده اند.

تقدیم هزار و 100 شهید و جانباز توسط تیپ دو زرهی زنجان در 8 سال دفاع مقدس

وی با اشاره به فعالیتهای ارتش زنجان در سالهای دفاع مقدس یادآور شد: تیپ دو زرهی زنجان در عملیات شکست حصر آبادان، آزادسازی سیستان، عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس شرکت داشته است و در این راستا 700 شهید و 412 جانباز تقدیم انقلاب کرده است.

امیر ارتش ایران، تصرح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با کسب تجربه در 8 سال دفاع مقدس، با تولید نیازهای فنی و تجهیزاتی خود در داخل کشور دارای آمادگی کامل است.

امیر سرتیپ موسویان عبور کشتی ایران از کنار اسرائیل را نشان از ابهت و قدرت ارتش جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: مدتی قبل نیروی دریایی ایران، کشتی سنگاپور را نجات داد و در حال حاضر نیز گشت نیروی دریایی و هوایی خلیج فارس در آبهای آزاد بین المللی گشت دارد.

برنامه های هفته ارتش در زنجان تشریح شد

فرمانده تیپ دو زرهی زنجان، از برگزاری برنامه های مختلف به مناسبت سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز 29 فروردین و هفته ارتش خبر داد و گفت: دیدار با خانواده معظم شهدا اعم از سپاه پاسداران، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی، دیدار پرسنل منتخب تیپ دو زرهی و آمادگاه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در 27 فروردین ماه و سخنرانی فرماندهی تیپ دو زرهی زنجان در نماز جمعه روز 26 فروردین از جمله برنامه های برنامه ریزی شده در این هفته است.

امیر سرتیپ موسویان، رژه نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، رژه پیاده و خودرویی در ساعت 9 صبح در میدان مدرس، اهدای دو مدال سرباز نمونه، مسابقات داخلی و برنا مه هایی برای خانواده های کارکنان ارتش و ویزیت رایگان به مدت یک هفته در بیمارستان ارتش را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.