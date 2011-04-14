پیرترین نوازنده ایران به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر،خبر لغو کنسرت شهرام ناظری در شیراز یکی ازخبرهای داغ موسیقی در هفته گذشته بود؛ فرید الهامی سرپرست گروه موسیقی فردوسی در خصوص لغو این کنسرت گفت که تمرینات فشرده‌ای را برای اجرای کنسرت شیرازدر روزهای 25 و 26 فروردین ماه انجام داده بودیم ولی به ما خبر دادند که شرایط برای برگزاری کنسرت مناسب نیست و برگزاری این برنامه بهتر است به زمانی دیگر موکول شود.



- اجرای دو نوازی تار و تمبک حسین علیزاده و مجید خلج در چهارشب در دستگاه های مختلف موسیقی آغاز خوب برای اجرای کنسرت های موسیقی در آغاز سال 90 بود که با استقبال بسیاری مواجه شد؛ علیزاده در این چهارشب قطعاتی از موسیقی ایرانی را در مایه های دوگاه"،"سه گا"،" چهارگاه" و "راست پنجگاه" به روی صحنه برد.

- پس از تشکیل ارکستر رودکی و تنظیم اساسنامه این ارکستر ، نخستین آزمون نوازندگان برگزار شد و از میان علاقمندان به حضور در ارکستر رودکی 53 نوازنده برای نواختن سازهای زهی ، بادی و چوبی انتخاب شدند؛ در همین راستا دومین اجرای ارکستر سمفونیک ویولت که این ارکستر هم از جمله ارکسترهای تازه تاسیس است شامگاه گذشته در دونوبت برگزار شد.

- در راستای از سرگرفته شدن مجموع فعالیت های ارکسترها و گروه های موسیقی ،نخستین اجرای ارکستر موسیقی ملی در خردادماه به مناسبت میلاد امام علی (ع) در تالار وحدت برگزار می شود ؛ تازه ترین اجرای ارکستر موسیقی ملی درحالی برگزار می شود که همچنان نقدهایی بر رهبر و شیوه رهبری ارکستر موسیقی ملی وارد است به این معنا که رشید وطن دوست معتقد بود که برای رهبری این ارکستر نباید هنرمندان جوان را برای اداره ارکستر انتخاب کنند چراکه یک رهبر ارکستر برای اداره جمع نوازندگان باید جذابیت و تاثیرگذاری لازم برای رهبری را داشته باشد؛ در همین راستا حسن ریاحی آهنگسازهم به طور تلویحی گفت که ترجیح می دهد یک رهبر با تجربه تر آثارش را رهبری کند.

- تغییر مدیریت در اداره ارکستر سمفونیک تهران و واگذاری انجام اداره این ارکستر به دفتر موسیقی وزارت ارشاد یکی دیگر از بحث برانگیزترین رخدادهای هنر موسیقی در هفته گذشته بود و برخی از نوازندگان نقطه نظرات و انتظارات خود از آنچه از مدیریت جدید ارکستر خواستار هستند را بیان کردند که عمده ترین مسئله نوازنده های ارکستر مسئله بلا تکلیفی بیمه آنها است.

-یکی از جالب ترین خبرهای موسیقی در هفته گذشته اجرای اثر ی آهنگساز و پژوهشگر ایرانی توسط نوازندگان خارج در جشنواره های مختلف است، به این معنا که برخی از ساخته های علی رادمان آهنگساز با همکاری "والنتیا مینرو" هارپ نواز ایتالیایی و"سرگئی بسکف" پیانیست روسی اجرامی شود؛ در همین راستا اثری از شاهین مهاجری محقق در سی امین سالگرد تاسیس فستیوال موسیقی میکروتونال نیویورک نواخته می‌شود.

- اجرای کنسرت گروه موسیقی دستان به عنوان "به نام گلسرخ" با آواز سالار عقیلی از تاریخ 19 تا 26 خردادماه در تالار وحدت برگزار شود؛ همچنین قرار است پس از اجرای این کنسرت آلبوم "سیمرغ" در فرمت DVD با آواز همایون شجریان منتشر شود.

- برگزاری هفتمین جشنواره موسیقی نواحی به دبیری جهانگیر نصر اشرفی در تاریخ 24 تا 28 اردیبهشت ماه در دو شهر کرمان و تهران به طور همزمان یکی دیگر از اخبار مهم هنر موسیقی در هفته گذشته بود و یکی از خبرهای جالب در خصوص این جشنواره اجرای ویژه سید قدمیار حسینی تنبور نواز 117 ساله کرمانشاهی در این جشنواره است که یکی از جذابیت های این جشنواره فرهنگی اجرای این هنرمند تنبور نواز است.