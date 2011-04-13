به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در مورد وضعیت استیل‌آذین پیش از دیدار با پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از شکست تلخ برابر شاهین بوشهر، وضعیت تیم ما از لحاظ روحی و روانی خوب نبود و واقعا از این شرایط راضی نیستیم اما بعد از حرف‌های هدایتی در تمرینات، کمی روحیه‌مان بهتر شده و باید در پنج بازی پایانی لیگ تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: ما پنج بازی حساس و سرنوشت‌ساز در پیش داریم و باید خودمان سرنوشت‌مان را رقم بزنیم. باور کنید بعد از این همه سال که در فوتبال هستم چنین تجربه‌ای نداشته‌ام و هنوز باورم نمی‌شود که باید برای فرار از سقوط بجنگیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در مورد دیدار با پرسپولیس هم خاطرنشان کرد: پرسپولیس را دوست دارم اما در بازی روز جمعه فقط به پیروزی استیل آذین فکر می‌کنم زیرا با این تیم قرارداد دارم.

وی اضافه کرد: تا به امروز از نظر امکانات و حرفه‌ای بودن در باشگاه استیل آذین مانند زمان حضورم در آلمان احساس آرامش می‌کنم زیرا هدایتی با وجود تمام مشکلات چیزی برای ما و موفقیت باشگاه کم نگذاشته است.

مهدوی‌کیا در پاسخ به این سئوال که "دلایل ناکامی استیل آذین چیست؟"، گفت: ناکامی استیل آذین دلایل مختلفی دارد که امروز وقتش نیست در مورد آن حرف بزنیم اما اگر استیل آذین سقوط کند همه ضرر خواهند کرد.