200 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، جعفر صادقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:هم اکنون 50 خوشه صنعتی شناسایی شده در سطح کشور در دست مطالعه قرار دارد که با تکمیل مطالعات آن، به مرحله اجرایی خواهند رسید.

وی فروش محصولات با قیمت بالا، برخورداری از برند اقتصادی، افزایش درآمد واحدهای تولیدی و صرفه اقتصادی همچنین کاهش هزینه ها را از مهمترین اهداف این برنامه عنوان کرد.

وی خاطر نشان ساخت: این سازمان از طرحهای مطالعاتی خوشه های صنعتی در استانها نیز استقبال می کند.

این مسئول در ادامه از صدور مجوز به شهرکهای صنعتی خصوصی خبرداد و گفت: سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی طرح صدور مجوز برای شهرکهای صنعتی خصوصی را در دستور کار قرار داده است.

وی یادآور شد: متقاضیان شهرکهای صنعتی خصوصی در صورت دریافت مجوز برای ایجاد شهرکهای خصوصی از امتیازات شهرکهای صنعتی دولتی از قبیل امکانات و تسهیلات برخودار می شوند.