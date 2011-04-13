دستیابی به جامعه الگو نیازمند ارتقای سطح علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش بعد از ظهر چهارشنبه در شورای واحد علی آباد کتول، نامگذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری را منطبق با نیاز های روز اعلام کرد.

وی افزود: سال اصلاح الگوی مصرف اولین و سال همت مضاعف و کار مضاعف دومین گام برای تحقق اهداف ایران اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت بود که با نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی سومین گام نیز با تاکید بر مقوله افزایش شاخص های رفاه و توسعه برداشته شد تا از این به بعد هم با داشتن یک راهبرد معین و یک آرایش جهادی مسئولان با تمام قوا آنها را سرلوحه کار در تمام بخش های قراردهند.

مدیر نمونه پژوهشی کشور در سال 1389 با اشاره به بیانات مقام معظم رهبر ، تولید را مهمترین رکن اقتصاد یک کشور برشمرد و افزود: مهمترین بخشی که می تواند یک شکوفایی پایدار را به وجود بیاورد ، تولید متکی به علم و دانش است.

ایرانبخش با تشریح جایگاه اصلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تولید بویژه تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، سهم اصلی در تولید و رشد پرشتاب اقتصادی را بر عهده منابع انسانی بعنوان بزرگترین سرمایه های اجتماعی دانست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عوامل اجرایی، با تاکید بر حفظ و ارتقای کیفیت همگام با صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف ابراز امیدواری کرد که جامعه دانشگاهی واحد علی آباد کتول بتواند همچون گذشته با تلاشی بی پایان بیش از پیش در چارچوب سیاست‌های کلی دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر ارتقای کیفیت آموزشی، تعمیق ارزش‌ها، افزایش میزان رضایتمندی و کاهش هزینه‌ها گام بردارد.