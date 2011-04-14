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۲۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

عمق کار پژوهشی نشان شخصیت علمی پژوهشگر است

عمق کار پژوهشی نشان شخصیت علمی پژوهشگر است

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا با اشاره به اینکه نحوه پاسخگویی به پرسشها و اشتباهات نشان دهنده میزان اعتبار ادعاها و صحت منظومه فکری افراد است، گفت: عمق کار پژوهشی نشان شخصیت علمی است.

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در مورد ارائه تحقیقات و آثار خود پیش از انتشار به صاحبنظران برای بازنگری به خبرنگار مهر گفت: برای اینکه آثار و نوشته‌های خود را پیش از انتشار برای بازبینی در اختیار دیگران گذاشت باید ابتدا لیستی از نام متخصصان و صاحبنظران در صورت وجود تهیه کرد.

وی افزود: کسانی که انتخاب می‌شوند باید خوانندگان خوب و مطلعی باشند و از آن حوزه اطلاع کافی داشته باشند.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در ادامه یادآور شد: نکته مهم این است که اشتباهات و انتقادات باید بررسی و پاسخ داده شوند. همچنین اشتباهات و کاستی‌های ما در یک اثر پژوهشی با شخصیت علمی ما نیز پیوند می‌خورد.

وی تصریح کرد: بر این اساس وقتی اشتباهات و کاستیهای ما مورد یادآوری قرار می‌گیرند در واقع منظومه فکری و چهارچوب فکری ما نیز به چالش کشیده می‌شوند.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در پایان تأکید کرد: نحوه پاسخگویی به این پرسشها و اشتباهات مطرح شده نشان دهنده میزان اعتبار ادعاها و صحت منظومه فکری ماست.

کد مطلب 1288330

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