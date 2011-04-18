به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیکبین تهیهکننده سینما همسر تهمینه میلانی سالها است با هم کار میکنند. "یکی از ما دو نفر" جدیدترین فیلم این تهیهکننده و کارگردان سینما در 12 سینمای تهران روی پرده رفته است. در این گفتگو با محمد نیکبین درباره شرایط اکران عمومی این دو فیلم صحبت کردیم.
* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: چقدر از شرایط اکران "یکی از ما دو نفر" راضی هستید، همیشه فیلمهای شما در شرایط مناسب اکران شده است.
-محمد نیک بین: شرایط اکران امسال مطلوب نبوده است. این مسئله سلیقهای نیست. بلکه نوروز امسال قوانین و ضوابط اکران رعایت نشده است. اگر این قوانین رعایت شود مجبور هستیم راضی باشیم، چون قانونمندی در جریان است. وقتی عدم رضایت ما مطرح میشود زمانی است که ضوابط رعایت نمیشود.
به طور نمونه اگر هر فیلم بر اساس قانون و ضابطه تعیین شده، 10 سالن سینما داشته باشد و این موضوع برای همه رعایت شود قطعاً جای هیچ اعتراضی نیست.
* باید چند شهرستان هم برای اکران فیلم در اختیار داشته باشید و فکر میکنم فروش به 250 میلیون تومان رسیده باشد. با این شرایط که خودتان عنوان کردید، چقدر از فروش "یکی از ما دو نفر" راضی هستید؟
- ما در حال حاضر در تمام سطح مملکت با کمبود سالنهای سینمایی روبرو هستیم. به همین دلیل سینمادارها از سوبسیدهایی هم برای بازسازی سالن برخوردار میشوند و وامهای فرهنگی میگیرند به همین دلیل آنها نیز مجبور به رعایت قانون میشوند. شاید بعضی مواقع قانونمندی منصفانه نباشد.
* با وجود دو رقیبی که در اکران نوروز داشتید که حضورشان تقریباً از مدتها قبل مشخص شده بود، شما میتوانستید زمان دیگری را برای اکران عمومی انتخاب کنید.
- ما میتوانستیم حدود شش ماه قبل فیلم را اکران کنیم اما به درخواست فارابی و به دلیل نداشتن پروانه نمایش نمیتوانستیم فیلم را نمایش دهیم. به همین دلیل باید صبر میکردیم تا جشنواره فیلم فجر برگزار شود.
گرفتن پروانه نمایش به زمان اکران نوروزی نزدیک بود و ما بیشتر از این نمیخواستیم زمان را از دست بدهیم. ما مشکل خاصی با حضور فیلمهای پرفروش دیگر برای خودمان نمیبینیم. در اصل با رقابت هیچگونه مشکلی نداریم. استقبال میکنیم در کنار فیلمهایی که بهتر از ما عمل میکنند، قرار بگیریم. چون شرایطی به وجود میآید که مخاطب به سینما میآید و این برای ما هم مثبت است. همانطور که در زمانهایی فیلم ما به فروش و دیده شدن فیلمهای دیگر کمک کرده است.
* اصولاً فیلمهای شما شیک است و به گونهای تلاش میکنید از صحنهها و یا دکورهایی استفاده کنید که هزینه بالایی دارد. درباره این فیلم شرایط اینگونه است؟ این فروش چقدر سرمایه شما را برمیگرداند؟
- "یکی از ما دو نفر" هزینه زیادتری نسبت به دیگر فیلمهای ما داشته است. دکور فیلم هزینه بر بود. از طرفی هر سال دستمزد بازیگران بیشتر میشود. شاید فیلمهای قبلی ما ستارههای بیشتری داشتند. اما در همین فاصله زمانی تولید فیلم، میبینید دستمزدها بیشتر شده است و هزینهها بالاتر رفته است. تاکنون با این فروش هزینه ها برگشتی نداشته است.
* آیا به اکران خارج از کشور فکر میکنید؟ تا کنون چندین فیلم خانم میلانی در خارج از کشور اکران شده است.
- بله . پیش از این نمایش داده شده است اما بازار اصلی سینما آنجا نیست. آن بازارها هم قابل اعتماد نیستند که هر بار روی آن حساب کنیم. برای بعضی فیلمها توانستیم شرایطی را برای اکران خارج از کشور آن فراهم کنیم در برخی شرایط دیگری سی دی فیلم وارد بازار شده و به همین دلیل نتوانستیم به اکران خارج فکر کنیم. در زمان تولید که به هیچوجه برای این بخش اکران برنامه ریزی نمیکنیم و بیشتر به نمایش داخل کشور فکر میکنیم.
* در حال حاضر وضعیت شبکه نمایش خانگی نیز مناسب نیست که اگر یک صاحب اثر نتواند از گیشه به نتیجه برسد به فکر فروش رایت فیلم به شبکه خانگی باشد.
- بله. اما در صنف واحد تهیه کنندگان تلاش میکنیم سی دی قاچاق را همچنان پیگیری کنیم. اگر موفق شدیم مجدداً حق رایت به رقم معقولتری می رسد، چون این موضوع میتواند کمک برای ما باشد. اما هنوز در سینمای ایران متداول است که ما باید روی خود اکران حساب کنیم و این بخش باید هزینههای فیلم را برآورده کند. باورتان نمیشود در شرایطی ما حتی رایت یک فیلم را خیلی کم فروختیم البته این به خاطر شرایطی بود که برای فیلم وجود داشت، مانند بیرون آمدن سی دی قاچاق فیلم.
- از زمانی که ایدههایی ایشان در ذهن دارند با هم صحبت میکنیم و از بین آنها یکی را انتخاب میکنیم و وی روی آن تمرکز مینماید و شروع به نوشتن میکند که به هر حال در این میان نیز من نظرات خودم را با وی در میان میگذارم. زمانی که فیلمنامه به پایان رسید، دیگری کاری با متن ندارم چون در جریان آن بودهام.
خانم میلانی به دلیل تسلطی که بر صحنه دارند به طور اتوماتیک فیلمنامه را دکوپاژ شده آماده میکنند در این مورد نیاز به من ندارند. بیشتر درباره اصل خود ایده، جلو رفتن داستان، پیام فیلم و شخصیتپردازیها با هم صحبت میکنیم به همین دلیل کار کردن ما با هم خیلی راحت است.
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