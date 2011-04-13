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۲۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی در خراسان رضوی تمدید شد

ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی در خراسان رضوی تمدید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی از تمدید مهلت ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر لبافی ظهر چهارشنبه، در جلسه هماهنگی سهام عدالت افزود: این کارگران می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز از جمله تصویر اسکن شده اطلاعات شناسنامه ای خود و افراد تحت تکفل حداکثر تا چهار نفر، مدارک مبنی بر اشتغال بعنوان کارگر فصلی یا ساختمانی و کدپستی محل سکونت خود نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

این مسئول گفت: بنابر اعلام مدیر کل امور اجتماعی وزارت کار، کارگران فصلی و ساختمانی می توانـــند جهــــت دریــــافت سهام عدالت به سامانه اینترنتی به آدرس WWW.mlsa.gov.ir مراجعه نموده و از نحوه ثبت نام مطلع شوند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت ثبت نام کارگران فصلی و ساختمانی در استان خراسان رضوی گفت: تا تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال جاری تعداد 76 هزار و 586 نفر به سایت مراجعه داشته و ثبت نام کرده اند.

وی گفت: امید است با تمدید مهلت ثبت نام بعمل آمده تمام واجدین شرایط بتوانند از فرصت ایجاد شده جهت ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 1288364

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