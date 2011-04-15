۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

اختصاصی مهر/

عارف‌پور فیلم "لطفا کفش پاشنه بلند نپوشید" را می‌سازد

شالیزه عارف‌پور قصد دارد تابستان امسال دومین فیلم بلند سینمایی خود را با عنوان موقت "لطفا کفش پاشنه بلند نپوشید" را جلوی دوربین ببرد.

شالیزه عارف‌پور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم که بر اساس طرحی از صابر ابر و سینا آذین به نگارش درآمده است، هم اکنون در مراحل پایانی بازنویسی قرار دارد.

وی افزود: "لطفا کفش پاشنه بلند نپوشید" عنوان موقت این فیلم است و تا کنون حضور صابر ابر به عنوان بازیگر در این پروژه قطعی شده است. البته در حال حاضر جلسات مشترکی برای بازنویسی نهایی متن با ابر دارم.

عارف‌پور ادامه داد: این فیلم درباره روابط اجتماعی بین جوانان در شرایط فعلی جامعه است. به زودی برای پروانه ساخت اقدام و تلاش می‌کنیم تابستان آن را کلید بزنیم.

"حیران" عنوان اولین فیلم بلند سینمایی شالیزه عارف‌پور است که در آن مرحوم خسرو شکیبایی، باران کوثری، مهرداد صدیقیان، فرهاد اصلانی، ژاله صامتی و... بازی کردند.

