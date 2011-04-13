شهادت یک بحرینی دیگر براثر شکنجه / پرونده سازی علیه مخالفان ترفند جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه از شهادت یک بحرینی دیگر بر اثر شکنجه در زندانهای رژیم آل خلیفه خبر دادند.

"کریم الفخراوی" بازرگان بحرینی بر اثر شکنجه وحشیانه توسط نیروهای رژیم این کشور در زندانی در منامه به شهادت رسید.



به گزارش العالم، الفخراوی در جریان رویدادهای اخیر در بحرین بازداشت شد و مسئولان بحرینی به وی اجازه ملاقات و ارتباط با خانواده اش را ندادند، به طوری که آنها از وضعیت وی بی اطلاع بودند.



الفخراوی چهارمین زندانی بحرینی است که براثر شکنجه شهید می شود.از آغاز حرکت مسالمت آمیز مردم بحرین، صدها نفر از شهروندان به بهانه های امنیتی بازداشت شده اند.



تخریب یک مسجد دیگر



مقامات رژیم بحرین در ادامه اقدامات خصمانه و متعصبانه خود ضد اکثریت مردم این کشور، مسجد "ام البنین" واقع در میدان سیزدهم شهر حمد را تخریب کردند.مسئولان رژیم بحرین تصمیم دارند که دو مسجد دیگر را به بهانه نداشتن مجوز ساخت تخریب کنند.



اکثریت مردم بحرین تاکید می کنند مقامات رژیم حاکم برای جلوگیری از هرگونه تجمع در مناسبتهای دینی و برگزاری نماز و نشستهای فرهنگی و سیاسی در مساجد و حسینیه ها به تخریب این مکانهای مقدس دست می زنند.



حملات به مدارس



به گزارش مهر، از سوی دیگر برخی منابع اعلام کردند نیروهای امنیتی بحرین و شبه نظامیان مزدور آنها به چندین مدرسه در سراسر کشور حمله ور شده اند . بر اساس تصاویر و فیلمهایی که در اختیار شبکه العالم قرار گرفته است، نیروهای امنیتی رژیم بحرین مدرسه پسرانه "احمد العمران" را محاصره کرده و به دانش آموزان اجازه خروج از مدرسه را نداده اند؛ همچنین گروه دیگری از نیروهای امنیتی مدرسه ای را در منطقه راس عمان محاصره کرده و به دختران دانش آموز اجازه خارج شدن از مدرسه را ندادند.



نیروهای امنیتی رژیم بحرین همچنین به مدرسه "یثرب" در میدان العاشر در شهر حمد یورش بردند و از چند دختر دانش آموز بازجویی کردند.



گزارشها حاکی از آن است که چندین مدرسه در منطقه "النعیم" نیز صحنه اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی بحرین بوده است، و افسران سازمان های امنیتی وابسته به رژیم حاکم به یک مرکز آموزشی یورش برده اند.



ادامه تظاهرات و اعتراضات علیه رژیم آل خلیفه



قرار است امروز مردم بحرین برای گرامیداشت یاد "زکریا راشد العشیری" و "علی عیسی صقر" که در زندانهای رژیم بحرین بر اثر شکنجه به شهادت رسیده اند، فعالیتهای مسالمت آمیزی برگزار کنند. پنجشنبه نیز روز همبستگی با زندانیان زن اعلام شده است.



روز جمعه هم پس از نماز جمعه در همه مناطق بحرین برای شکستن محاصره بیمارستان السلمانیه تحصن و راهپیمایی برگزار می شود.



شنبه آینده نیز قرار است در روستاهای مختلف بنایی شبیه به میدان اللولوء ایجاد شود.



تکاپوی رژیم برای فرار از انتقادهای فزاینده جامعه جهانی



درپی تشدید اعتراضها به اقدامات وحشیانه نیروهای سعودی و بحرینی در حمله به تظاهرات مسالمت آمیز مردم، رژیم بحرین در تلاش است با انتشار خبرهای ساختگی، از مسئولیت کشتار بی رحمانه مردم شانه خالی کند.



رژیم بحرین برای انحراف افکارعمومی از اقدامات سرکوبگرانه خود و کشتار وحشیانه مردم با همدستی نیروهای امنیتی سعودی، در خبرهایی ساختگی مساجد و حسینیه ها را محل انبار سلاح و مهمات مخالفان معرفی می کند.



درهمین راستا، مدیر کل اداره تحقیقات جنایی رژیم بحرین مدعی شد : نیروهای امنیتی توانسته اند در مسجدی در منطقه "المالکیه" سلاح گرم، و بمبهای آتش زا یافته اند.



این خبرها در حالی منتشر می شود که اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر به این اقدامات سرکوبگرانه شدت بیشتری گرفته است؛ و رژیم وابسته به اقلیت بحرین با وجود سکوت بیشتر رسانه ها درباره جنایات این رژیم، از سوی افکار عمومی ملتهای منطقه و جهان تحت فشار قرار دارد.



اخراج 21 لبنانی از بحرین و انتقاد حزب‌الله از این اقدام



به گزارش مهر به نقل از العالم، یک دیپلمات لبنانی تاکید کرد پس از اینکه اقدامات رژیم بحرین علیه اعتراضات مردمی سبب ایجاد تنشهای طایفی در سطح منطقه شد، مقامات رژیم، دست کم پنج لبنانی مقیم بحرین را به دلایل امنیتی اخراج کردند.



به گفته این دیپلمات، همچنین به 16 لبنانی مقیم بحرین نیز ابلاغ شد که از کشور اخراج خواهند شد ولی سفارت لبنان درحال گفتگو با مقامات بحرین برای جلوگیری از این اقدام است.



حزب الله لبنان نیز حملات امنیتی رژیم بحرین در ماه گذشته را محکوم کرد. سید حسن نصرالله دبیرکل این جنبش در سخنرانی خود این سئوال را مطرح کرده بود که چه تفاوتی میان رژیم آل خلیفه در بحرین و حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع و معمر قذافی دیکتاتور لیبی وجود دارد؟



وی خطاب به مردم بحرین گفته بود: خونهای ریخته شده افراد بیگناه حتما این دیکتاتورها را به شکست خواهد کشاند.



رژیم بحرین نیز در واکنش به اظهارات سیدحسن نصرالله، سفرهای هوایی به لبنان را متوقف کرد و به شهروندان خود درباره رفتن به این کشور هشدار داد و در شکایتی رسمی به دولت لبنان خواستار ارائه توضیحاتی درباره این اظهارات شد.

