جهانگیر کوثری تهیهکننده سینما در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به عقیده من هیچ معیار مشخصی برای زمان ورود آثار بعد از اکران عمومی به شبکه نمایش خانگی وجود ندارد. برخی از فیلمها با استقبال بسیار خوبی در اکران روبرو میشوند به همین دلیل حتی ورود دی وی دی آنها نیز نیاز به زمان مشخص و تعیینکنندهای ندارد.
وی افزود: این موضوع بیشتر بستگی به کیفیت اکران عمومی فیلمها و موقعیت آنها دارد. به طور نمونه فیلم "اخراجیها 3" حتی اگر شش ماه دیگر وارد شبکه نمایش خانگی شود هنوز اکران عمومی آن در شهرستانها ادامه دارد. به همین دلیل برای چنین فیلمی نمیتوان زمان مشخصی معین کرد.
این تهیهکننده سینما ادامه داد: بعضی از فیلمهای دیگر میتوانند پس از پایان اکران اول بین سه تا پنج ماه وارد شبکه نمایش خانگی شوند. به همین دلیل فکر نمیکنم حتی معیار و یا ضوابط مشخصی برای ورود آثار به شبکه نمایش خانگی مشخص شده باشد.
جهانگیر کوثری تهیهکنندگی فیلمهای سینمایی "یک شب"، "زیر پوست شهر"، "عصر جمعه"، "حیران"، "کتونی سفید" و... را برعهده داشته است.
