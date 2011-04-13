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۲۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

محمدی پس از دیدار با "کی‌روش":

برنامه لیگ با هماهنگی تیم ملی طراحی می شود/ طرح محدودیت‌های لیگ برتر

برنامه لیگ با هماهنگی تیم ملی طراحی می شود/ طرح محدودیت‌های لیگ برتر

رئیس سازمان لیگ برتر پس از نشست با سرمربی تیم ملی تصریح کرد: برنامه لیگ برتر را طوری طراحی خواهیم کرد که برنامه تیم ملی هم بدون خلل اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله محمدی پس از نشست هماهنگی با "کارلوس کی‌روش" و اعضای کادر فنی تیم ملی ضمن بیان این مطلب افزود: در این جلسه دو ساعته برنامه لیگ برتر در فصل 91-90 و نحوه تعامل این برنامه با برنامه‌های کادر فنی تیم ملی با حضور سرمربی و سرپرست تیم ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین نقطه نظرات خود را مطرح کردند.


کارلوس کی‌روش و سرپرست تیم ملی در نشست با عزیزالله محمدی و علی کاظمی رئیس و دبیر سازمان لیگ

وی ادامه داد: در این نشست نیازهای کادر فنی تیم ملی اعلام شد و ما هم محدودیت‌های برنامه لیگ برتر را با توجه به تاریخ‌های تعطیلات مذهبی و مناسبت‌ها، برنامه جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا و ... به ایشان اعلام کردیم که در این زمینه بحث و بررسی لازم انجام شد و در نهایت به نتایج بسیار خوبی دست یافتیم.

عزیز محمدی در پایان تصریح کرد: قرار شد برنامه لیگ برتر را به گونه‌ای تنظیم کنیم که هماهنگی‌های لازم با کادرفنی تیم ملی وجود داشته باشد و تیم ملی بتواند برنامه‌های آماده سازی‌اش را به خوبی دنبال کند.
کد مطلب 1288395

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