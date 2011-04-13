به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله محمدی پس از نشست هماهنگی با "کارلوس کی‌روش" و اعضای کادر فنی تیم ملی ضمن بیان این مطلب افزود: در این جلسه دو ساعته برنامه لیگ برتر در فصل 91-90 و نحوه تعامل این برنامه با برنامه‌های کادر فنی تیم ملی با حضور سرمربی و سرپرست تیم ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین نقطه نظرات خود را مطرح کردند.



کارلوس کی‌روش و سرپرست تیم ملی در نشست با عزیزالله محمدی و علی کاظمی رئیس و دبیر سازمان لیگ

وی ادامه داد: در این نشست نیازهای کادر فنی تیم ملی اعلام شد و ما هم محدودیت‌های برنامه لیگ برتر را با توجه به تاریخ‌های تعطیلات مذهبی و مناسبت‌ها، برنامه جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا و ... به ایشان اعلام کردیم که در این زمینه بحث و بررسی لازم انجام شد و در نهایت به نتایج بسیار خوبی دست یافتیم.