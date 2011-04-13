مدیرکل جدید محیط زیست استان اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این مراسم که بعد از ظهر چهارشنبه دراداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد، مدیرکل سابق محیط زیست استان اردبیل طی سخنانی اردبیل را به دلیل دارا بودن زیستگاهها و زیست بومهای متعدد منطقه بکر معرفی کرد.
اصغر خودکار اظهار داشت: تالابهای حفاظت شده، کوههای بکر و مناطق زیست بومی متعدد در این استان سبب شده که اردبیل با داشتن سه هزار و 700 متر ارتفاع از سطح دریا از تنوع زیستگاهی بسیار بالا برخوردار باشد.
هشت درصد اراضی استان اردبیل مناطق حفاظت شده است
وی با تشریح فعالیتهای دو ساله خود در حفاظت محیط زیست استان اردبیل افزود: ارتقا سطح مناطق حفاظت شده استان از 1.1 درصد به بیش از هشت درصد، اجرای طرح موفق رهاسازی مارال در جنگل فندقلو، تجهیز و ساماندهی پاسگاه محیط بانی، راهاندازی ایستگاه سنجش هوا و... از جمله این اقدامات است.
مدیرکل سابق محیط زیست استان اجرای موفق طرح رهاسازی آهوی منقرض شده مغان، خرید یک فروند قایق سرپوشیده 25 نفره برای دریاچه نئور، جذب 30 نفر نیروی انسانی در حوزههای مختلف، تعمیرات اساسی ساختمانهای ملکی از محل اعتبارات مرکزی، خرید هفت دستگاه خودرو و نصب و راهاندازی اتوماسیون اداری را از دیگر اقدامات خود عنوان کرد.
در این جلسه استاندار اردبیل نیز خواستار اصلاح فرهنگ مدیریتی در حوزه محیط زیست استان شد و اضافه کرد: اهمیت محیط زیست با فعالیتهای همهجانبه در استان عجین شده، بطوریکه اگر محیط زیست با مشکل مواجه شود، مشکلات متعدد را در اردبیل شاهد خواهیم بود.
وقوع توفان شن در اردبیل ناشی از بی توجهی به محیط زیست است
سیدحسین صابری گرد و خاک و وقوع توفان شن در اردبیل را ناشی از بی توجهی به محیط زیست و عدم احیا آن عنوان کرد و ابراز داشت: بی شک بیاحتیاطی و سهلانگاری در نوع بهرهبرداری از منابع طبیعی و زیست محیطی در جامعه معضل بزرگی ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در برخی محورها این استان طی سالهای گذشته عادلانه عمل نشده است، تصریح کرد: برای استانی مانند اردبیل که دارای منابع متعدد طبیعی و زیستی است، تلنبار کردن انبوهی از زبالهها در حاشیه شهر کسر شأن محسوب میشود.
استاندار اردبیل خاطر نشان کرد: با تمام این مشکلات و چالشها سعی کردهایم با عزمی جزم با مشکلات زیست محیطی مقابله کرده و یکی از اهداف دولت عدالتمحور را در بعد محیط زیست عملی نماییم.
در پایان این مراسم ضمن تقدیر از فعالیتهای دو ساله اصغر خودکار، علی حمیدیرضی به عنوان مدیرکل جدید محیط زیست استان اردبیل معرفی شد.
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