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۲۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

درخشان در گفتگو با مهر:

هدف‌مان پیروزی برابر تیم بزرگ ذوب‌آهن است/ امیدوارم سلامت فوتبال حفظ شود

هدف‌مان پیروزی برابر تیم بزرگ ذوب‌آهن است/ امیدوارم سلامت فوتبال حفظ شود

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز هدف این تیم در بازی با ذوب‌آهن اصفهان را پیروزی در زمین این تیم عنوان کرد و گفت: نباید در بازی‌های پایانی لیگ امتیاز از دست بدهیم.

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیمش پیش از دیدار با ذوب‌آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به نتایج اخیر انگیزه بازیکنان تیم افزایش یافته است، ضمن اینکه در تمرینات روزهای اخیر آنها کاملا آماده بودند و برای دیدار با ذوب‌آهن از شرایط مطلوبی برخوردار هستند.

وی بازی با ذوب آهن در اصفهان را دیداری بسیار سخت برای تیم شهرداری دانست و افزود: درست است نتایج ذوب‌آهن در بازی‌های گذشته خوب نبوده اما ما به آن نتایج فکر نمی‌کنیم و با تمام توان به میدان می‌رویم تا در این بازی مشکل به 3 امتیاز کامل دست یابیم.

سرمربی تیم شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما رسیدن به پیروزی در این دیدار است، گرچه شکست دادن ذوب آهن در اصفهان کار بسیار سختی است ولی در شرایط فعلی نباید در این دیدار و مسابقات آینده حتی یک امتیاز هم از دست بدهیم.

وی در مورد شرایط موجود در انتهای جدول لیگ و احتمال سقوط 9 تیم به دسته پایین‌تر تصریح کرد: در 10 سال گذشته یادم نمی‌آید چنین شرایطی در لیگ بوده باشد. این مسئله از یکسو جذابیت مسابقات را بیشتر کرده و از سوی دیگر کار را برای تیم‌ها سخت‌تر می‌کند.

درخشان در پایان ابراز امیدواری کرد بازی‌های باقی‌مانده لیگ در کمال سلامت برگزار شود و گفت: امیدوارم با تلاش مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ، تیم‌ها با زحمات خودشان نتیجه بگیرند نه تکیه بر مسائل دیگر. همچنین همه تیم‌‎ها با ارائه بازی جوانمردانه و تلاش و کوشش مضاعف، نتایج مسابقات را در زمین بازی رقم بزنند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز از هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر ساعت 17 پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1288425

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