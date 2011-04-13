حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیمش پیش از دیدار با ذوب‌آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به نتایج اخیر انگیزه بازیکنان تیم افزایش یافته است، ضمن اینکه در تمرینات روزهای اخیر آنها کاملا آماده بودند و برای دیدار با ذوب‌آهن از شرایط مطلوبی برخوردار هستند.

وی بازی با ذوب آهن در اصفهان را دیداری بسیار سخت برای تیم شهرداری دانست و افزود: درست است نتایج ذوب‌آهن در بازی‌های گذشته خوب نبوده اما ما به آن نتایج فکر نمی‌کنیم و با تمام توان به میدان می‌رویم تا در این بازی مشکل به 3 امتیاز کامل دست یابیم.

سرمربی تیم شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما رسیدن به پیروزی در این دیدار است، گرچه شکست دادن ذوب آهن در اصفهان کار بسیار سختی است ولی در شرایط فعلی نباید در این دیدار و مسابقات آینده حتی یک امتیاز هم از دست بدهیم.

وی در مورد شرایط موجود در انتهای جدول لیگ و احتمال سقوط 9 تیم به دسته پایین‌تر تصریح کرد: در 10 سال گذشته یادم نمی‌آید چنین شرایطی در لیگ بوده باشد. این مسئله از یکسو جذابیت مسابقات را بیشتر کرده و از سوی دیگر کار را برای تیم‌ها سخت‌تر می‌کند.

درخشان در پایان ابراز امیدواری کرد بازی‌های باقی‌مانده لیگ در کمال سلامت برگزار شود و گفت: امیدوارم با تلاش مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ، تیم‌ها با زحمات خودشان نتیجه بگیرند نه تکیه بر مسائل دیگر. همچنین همه تیم‌‎ها با ارائه بازی جوانمردانه و تلاش و کوشش مضاعف، نتایج مسابقات را در زمین بازی رقم بزنند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز از هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر ساعت 17 پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.