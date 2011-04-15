حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی و عضو شورای علمی پژوهشکده اعجاز قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت استفاده از منابع معتبر برای تبیین مباحثی چون ظهور و انتظار گفت: برای هر کار علمی و پژوهشی باید از منابع معتبر استفاده کرد، اعتبار هر تحقیق و پژوهشی به منابعی است که محقق از آن استفاده می کنند، اگر منابع خدشه دار باشد و یا از اعتبار لازم برخوردار نباشند به طور طبیعی تحقیق و پژوهش یا به نتیجه نمی رسد یا نتیجه غلط به دنبال دارد.

وی افزود: ضرورت توجه به منابع معتبر در موضوعاتی مثل ظهور و انتظار از اهمیت بیشتری برخوردار است. در اصل مسئله انتظار روایتهای فراوانی داریم یکی از از نشانه های شیعه بودن انتظار فرج است و حتی فرد منتظر با شهید در راه خدا مقایسه شده است.

حجت الاسلام سادات منصوری با تأکید بر اینکه دانستن زمان و تاریخ ظهور حضرت از عهده ما خارج است استدلال کرد: هیچ منبعی وجود ندارد که براساس آن بگوییم ظهور حضرت نزدیک است یا در چه تاریخی تحقق می یابد. منابع ما یا عقلی است و یا نقلی، در هیچکدام از روایات ما تاریخ مشخصی را برای ظهور حضرت بیان نشده است. این مسئله بحث عقلی نیست که از عقل کمک بگیریم و بگوییم که با استدلال عقلی می توان تاریخ ظهور حضرت را تعیین کرد. راه کشف شهود نیز در این رابطه هیچ سند و اعتبار علمی و پژوهشی ندارد. در کنار اینها کلیاتی قرار می گیرد که در روایات ما آمده است.

وی یادآور شد: در روایات آمده است کسانی که تاریخ تعیین می کنند را تکذیب کنید، چرا که این افراد از کذابین هستند. کلیات و شواهدی برای ظهور حضرت بیان شده است که برخی از آنها نشانه های خاص تاریخی و حوادث طبیعی که حتی این موارد نیز در برخی موضوعات با یکدیگر تعارض دارند. هیچکدام از روایاتی که به عنوان علائم ظهور مطرح شده روایات متواتر نیست و همه آنها خبر واحد هستند و باید در حد خبر واحد به آنها اعتماد کرد.

عضو شورای علمی پژوهشکده اعجاز قرآن گفت: مجموعه این روایتها نشان می دهد که در نزدیکی ظهور حوادث خاص تاریخی و طبیعی شکل می گیرد اما تطبیق شخصیتهایی که در برخی روایات آمده با شخصیتهای معاصر کار درستی نیست. برخی حوادث نیز ممکن است با حوادث بسیاری در طول تاریخ قابل تطبیق باشد. نمی توان با نگاه کردن به این حوادث ظهور حضرت را پیش بینی کرد.

وی اضافه کرد: همه شیعیان انتظار ظهور حضرت را در سریع ترین زمان ممکن می کشند اما تلفیق حوادث روز با معلومات ناقص خود نمی تواند علتی برای پیش بینی ظهور حضرت باشد. در طول تاریخ افراد بسیاری بودند که از راه مکاشفه تاریخ تعیین می کردند که تماما بی پایه بوده است. تکلیف و وظیفه ما انتظار یک حکومت مصلح و عادل است و باید سعی کنیم زمینه ساز این حکومت باشیم که این امر با دینداری حقیقی، دعوت به اسلام، امر به معروف و نهی از امکانپذیر است.

سادات منصوری گفت: این ارائه اطلاعات نادرست به مثابه وعده غذا به یک انسان گرسنه است که پس از ارائه چند وعده اعتماد خود را به کسی که وعده های نادرست می دهد از دست می دهد. در عصری که سرعت انتقال اطلاعات به اوج خود رسیده ارائه اطلاعات نادرست از سوی افرادی با سطح ایمانهای مختلفی دریافت می شود و ممکن است نتایج زیانباری به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به ای که کار فرهنگی باید با کار فرهنگی پاسخ داده شود گفت: با برخورد انتظامی افرادی که در این راستا خودسرانه اقدام می کنند موافق نیستم.