به گزارش خبرنگار مهر، هنوز چندی از افزایش یکباره قیمت تخم مرغ نمی گذرد که قیمت گوشت مرغ هم در بازار با افزایشی جزئی مواجه شد، هرچند که دولت پس از گرانی تخم مرغ، اقدام به واردات از کشور ترکیه کرد.

قیمت هر شانه تخم مرغ پس از گرانی یکباره به حدود 5 هزار تومان رسید که اتحادیه مرغداران تخم گذار با هماهنگی با دولت، 250 تومان زیر قیمت بازار این محصول را وارد بازار کردند اما بازهم قیمت به روال سابق خود بازنگشت.

گرچه افزایش هزینه قیمت تمام شده تولید دلیل گرانی گاه و بیگاه مواد غذایی عنوان می شود اما همیشه واردات تنها راه حل برای کاهش قیمتها بوده درصورتی که افزایش قیمت نهاده ها از مهترین عواملی هستند که باعث گرانی مواد غذایی می شوند.

این در حالی است که هم اکنون قیمت ذرت و کنجاله سویا افزایش یافته و دولت هم تدابیری برای کنترل قیمت نهاده ها اتخاذ نکرده است. براساس این گزارش، قیمت ذرت در بندر 410 تومان و سویا 521 تومان است که تا درب مرغداری قیمت این نهاده ها به ترتیب به 460 و 570 تومان می رسد و قیمت ذرت نسبت به سال قبل 49 درصد افزایش را نشان می دهد.

از سویی هرکیلوگرم مرغ زنده در بازار بین 2200 تا 2250 تومان عرضه می شود که این قیمت متاثر از قیمت نهاده ها و جوجه یکروزه است که از 600 تا 700 تومان به حدود 1100 تومان رسید که این افزایش قیمت، تبعاتی را برای بازار موادغذایی دارد.

در این رابطه حسین مقدم نیا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران به مهر گفت: گوشت مرغ در هفته گذشته با قیمت 3300 تا 3400 تومان فروش رفته که این قیمت ناشی از افزایش قیمت نهاده هاست.

وی با بیان اینکه دولت باید قیمت نهاده ها را کنترل کند، افزود: اتحادیه به وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است تا هرچه زودتر قیمت کف را برای نهاده های مرغداری ها تعیین کنند تا تولیدکننده ها به اطمینان خاطر، جوجه ریزی را انجام دهند و تولید به موقع و با قیمت مناسب روانه بازار شود.

مقدم نیا در خصوص علت افزایش قیمت نهاده ها، تصریح کرد: نهاده ها اغلب وارداتی هستند و به همین جهت قیمت آنها متاثر از هزینه حمل و نقل است که با تغییرات قیمت سوخت جهانی و نرخ حامل های سوخت در کشور، افزایش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با بیان اینکه میانگین هرکیلوگرم مرغ زنده درکشور 2286 تومان است، افزود: پیشنهاد ما اینست که قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 2500 تومان تعیین شود.