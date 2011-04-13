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۲۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

در پی خروج غیر قانونی مفسدین؛

نمایندگان اردن خواستار استعفای وزیر کشور شدند

نمایندگان اردن خواستار استعفای وزیر کشور شدند

بدنبال خروج غیر قانونی یکی از مفسدین دانه درشت اقتصادی از اردن، سیزده نماینده مجلس خواستار استعفای وزیر کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سیزده نماینده مجلس اردن با صدور بیانیه ای خواستار استعفای "سعد هایل السرور" وزیر کشور به علت اجازه دادن به "خالد شاهین" یکی از مفسدین اقتصادی برای خروج از کشور شدند.

در بیانیه  13 نماینده عضو فراکسیون التغییر آمده است: تصمیم وزارت کشور برای صدور مجوز خروج شاهین بر اساس قانون نبوده است. زیرا وی از نظر قانونی برای خروج از کشور مشکل داشته است ما از وزیر کشور می خواهیم که به مسئولیت خود عمل کند و استعفای خود را خیلی سریع تقدیم مقامات مربوطه کند.

شایان ذکر است که خالد شاهین در ژوئیه گذشته به جرم فساد مالی محکوم به زندان شده بود، اما مجوز خروج وی از کشور برای معالجات پزشکی صادر شده است. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که اردن همانند دیگر کشورهای عربی شاهد قیام مردمی است.

کد مطلب 1288456

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