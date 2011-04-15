امین شوایی، تهیهکننده و کارگردان این مستند در این باره به خبرنگار مهر گفت: "شگفتیهای فارس" مستندی ترکیبی است به صورت راوی با هم صدایی گوینده متن در قالب کاری گروهی متشکل از گروه غار نوردی- طبیعتگردی و باستان شناسی است.
وی افزود: "شگفتیهای فارس" قصد دارد بینندگان استانی و فرا استانی را از طریق دریچه دوربین، با خود هم سفر کند و تصاویر ناشناختهای از استان را معرفی کند که در جزء جزء این تصاویر دست قدرتمند خالق خلقت آشکار است.
شوایی تصریج کرد: هدف این مستند معرفی مناطق طبیعی وباستانی بکر وپهناور استان فارس است. غارهای استان فارس، روستاهایی با قدمتی کهن وجاذبههای باستانی وطبیعی و یا آبشارها و ... به تصویر کشیده میشود.
وی با بیان اینکه تصویربرداری این مجموعه از دی ماه سال گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: شش قسمت از این مجموعه ضبط شده و هفت قسمت نیز در حال آماده سازی است.
تهیهکننده و کارگردان مستند "شگفتیهای فارس" ابراز امیدواری کرد: این مجموعه تا فروردین نود آماده پخش خواهد شد.
وی حضور ناظر کیفی در آثار مستند مراکز استانها را بسیار ارزشمند خواند و خاطر نشان کرد: فعالیت ناظر کیفی بر اساس استاندارهای موجود و چارچوبهای اصلی برنامهسازی شکل گرفته و به گونهای که در روند تولید آثار تاثیر به سزایی دارد.
