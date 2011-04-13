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۲۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

واکنش سعودی ها به خشم ملت ایران علیه اشغال نظامی بحرین

واکنش سعودی ها به خشم ملت ایران علیه اشغال نظامی بحرین

یک مقام دیپلماتیک سعودی به برپایی تظاهرات ضد اشغالگری مردم مسلمان ایران در برابر سفارت این کشور در تهران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، "اسامه نقلی" مسئول اطلاع رسانی وزارت خارجه عربستان تظاهرات مردم ایران علیه لشکرکشی آل سعود به بحرین را به زعم خود "اقدامی نادرست" خواند و به اصطلاح آن را محکوم کرد. 

وی بدون توجه به خشم ملتها از اشغال نظامی بحرین از کشورش و کشتار مردم بی گناه ادعا کرد که به موجب قوانین و معاهدات بین المللی همه هئیتهای دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و هیچ گروهی حق ندارد که این مصونیت را نقض کند. ایران مسئولیت کامل حمایت از دیپلماتهای سعودی و دیگر دیپلماتها را به موجب قوانین بین المللی دارد.

شایان ذکر است که مردم انقلابی ایران در اعتراض به اشغال نظامی بحرین بوسیله عربستان سعودی و مشارکت در کشتار مردم بی دفاع آن دوشنبه تظاهراتی علیه سیاستهای عربستان در مقابل سفارتخانه این کشور در تهران برگزار کرده بودند.

کد مطلب 1288486

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