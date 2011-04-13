اختصاص اعتبار به روستاها باید متناسب با جمعیت آنها باشد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی‌نژاد عصر چهارشنبه در جلسه ستاد مهاجرت معکوس با اشاره به اینکه در توزیع خدمات و اعتبارات، ساکنان روستاها تفاوتی با شهرنشینان ندارند، گفت: روستاییان همانند سایر افراد، نیازمند رفاه اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: در اجرای طرح مهاجرت معکوس باید تمام نیازهای رفاهی زندگی مردم در روستا‌ها فراهم شود و استقبال مردم، میزان موفقیت برنامه‌های انجام شده توسط اعضای ستاد مهاجرت معکوس را نشان خواهد داد.

رئوفی نژاد افزود: پرداختن به بحث مهاجرت معکوس نباید متولیان امر را در ساماندهی وضعیت موجود در سایر روستاها برای پیشگیری از مهاجرت به شهر‌ها غافل کند.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه در سال‌جاری بحث مهاجرت معکوس، باید با جدیت بیشتری توسط متولیان پیگیری شود افزود: در اجرای طرح مهاجرت معکوس، باید به گونه‌ای عمل شود که متقاضیان پس از بازگشت به روستا، مشکلی در رابطه با مسکن، اشتغال و دریافت خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی نداشته باشند.

رئوفی‌نژاد همچنین به بحث جابجایی مردم از روستاهای دارای راه‌های صعب العبور و فاقد امکانات رفاهی به روستاهای ساخته شده در مکان‌های جدید اشاره کرد و گفت: مسئولان امر باید در جابجایی روستاها حداقل برای دو برابر جمعیت فعلی روستای قدیمی زمین پیش‌بینی شود.