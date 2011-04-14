اولین جشنواره عکس های آموزشی، ترویجی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با فراخوان از کلیه کارشناسان، محققین، مروجین، سربازان سازندگی و شرکت های خدمات مشاوره ای خواسته است تا آثار وعکس دیجیتال خود را به منظور بکارگیری روشهای موثر و نوین ترویجی و استفاده بهینه از پتانسیل های عناصر شبکه ترویج و ایجاد نشاط و انگیزه به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

بر پایه این گزارش این جشنواره در دو مرحله (هفته جهاد کشاورزی و دهه مبارک فجر سالجاری ) برگزار می شود و از کلیه علاقمندان خواسته شده است عکس های خود را با مشخصات اعلام شده تهیه و به دبیرخانه جشنواره(مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان) ارسال کنند.

همچنین موضوعات تهیه عکس شامل: محصولات زراعی، باغی و دامی استان، تولید محصول سالم و ارگانیک، جامعه شناسی روستایی، آفات و بیماریها، روشهای نوین آبیاری، مکانیزاسیون، اقتصاد کشاورزی، فرآوری و بازار یابی است و

عکسهایی که دارای خلاقیت، نوآوری و بر اساس سیاستهای ابلاغی وزرات جهاد کشاورزی تهیه شده باشند در اولویت انتخاب قرار می گیرند.

دراین فراخوان اعلام شده هر فرد می تواند حداکثر10 عکس که استانی و حداکثر در دوسال اخیر تهیه شده و جنبه آموزشی و ترویجی داشته و فرمت آنها jpg یاbmp با pixels 300Resolution باشد را در قالب لوح فشرده به جشنواره ارسال کند.

همچنین مهلت ارسال عکسها در مرحله اول آخر اردیبهشت ماه و در مرحله دوم آخر آبان ماه سال جاری است و به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اعطاء خواهد شد.