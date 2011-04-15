بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر از انجام مذاکره دفاتر مشاوره شغلی و سازمان فنی و حرفه ای در راستای ارائه آموزش های مهارتی قبل از اشتغال اشاره کرد و گفت: هم اکنون با سازمان فنی و حرفه ای کشور برای واگذاری امور مربوط به مشاوره کارجویان قبل از ورود به بازار کار از طریق کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی در حال مذاکره هستیم.

رئیس کانون انجمن های صنفی کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور با تاکید بر لزوم ارائه مشاوره های شغلی قبل از ورود کارجویان به فضای واقعی کار، اظهار داشت: با توجه به نیازهای شغلی فعلی کشور و همچنین تلاش کارجویان در ورود به بازارهای کار، انجام مشاوره های شغلی می تواند مفید واقع شود.

هاشمی پور ادامه داد: همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری نیز از طریق توافقاتی که بین دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی کشور با برخی سازمان ها و ادارات مانند کمیته امداد امام و بنیاد شهید صورت گرفته است، برای بکارگماری نیروهای شاغل در این بخش ها تلاش خواهیم کرد.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور، سازمان بهزیستی را از دیگر نهادهایی دانست که در رابطه با فراهم کردن اشتغال برای افراد تحت پوشش خود با کاریابی ها تفاهم نامه امضاء کرده است.

وی در بیان اهداف و مزایای تفاهم نامه های منعقد شده، خاطر نشان کرد: از این طریق و واگذاری امور مربوط به مشاوره های شغلی به دفاتر کاریابی، هزینه های سازمان ها در بخش مربوط به تامین اشتغال برای مجموعه های تحت پوشش خود کاهش می یابد و از هزینه های اضافه و سربار آنها نیز کاسته می شود.