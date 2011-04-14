به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این تیم عصر چهارشنبه در مرحله دوم پلی آف مسابقات لیگ برتر والیبال مردان باشگاههای کشور برابر تیم والیبال دانشگاه آزاد تهران به برتری دست یافت.

در این بازی که در سالن المپیک گنبد کاووس برگزار شد، شاگردان محمد دوجی توانستند سه بر دو برابر شاگردان نادر ابراهیمی به پیروزی دست یابند.

تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس با این پیروزی، طلسم برد در بازی های خانگی را شکست و به اولین و شیرین ترین برد در لیگ کنونی والیبال دست یافت.

دیدار رفت این دو تیم به سود دانشگاه آزاد به پایان رسیده بود، به همین دلیل دیدار سوم میان دو تیم بازرگانی جواهری گنبد و دانشگاه آزاد تعیین کننده تیم برنده خواهد بود.

محمد یگانه، ناطر،پورکاشیان داور اول و ذوقی داور دوم این مسابقه را برعهده داشتند.

دیدار بعدی دوم تیم چهارشنبه هفته آینده در خانه والیبال برگزار می شود و هر یک از دو تیم در صورت برد در لیگ برتر باقی می مانند و در صورت شکست به لیگ دسته یک سقوط می کنند.