67 درصد پرونده های ورودی به کلانتریها منجر به سازش شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرداربهرام نوروزی شامگاه چهارشنبه در حاشیه اختتامیه همایش تعالی رفتار کارکنان نیروی انتظامی خراسان جنوبی در جمع خبر نگاران اظهار داشت: کاهش پرونده ها در دادسراها ، دادگاه ها و تعداد افراد اد زندانی و بازداشتی را از نتایج مشاوره و سازشها در کلانتریها است.

وی برگزاری دوره های استاندارد سازی تعالی رفتار کارکنان آموزش قضایی به کارکنان حوزه قضایی و پاسگاه ها، ساماندهی و سازماندهی ایستگاههای پلیس و رسیدگی به فوریت های پلیسی در کمترین زمان ممکن را از برنامه های پلیس پیشگیری در سال گذشته برشمرد.

سردار نوروزی تعامل و همکاری خوب با مردم و مسئولان حوزه استحفاظی کلانتری و پاسگاه و بخش را از برنامه های پلیس پیشگیری ناجا در سالجاری عنوان کرد و گفت: ارتقای حوزه اجتماعی و کادرسازمانی کلانتری و پاسگاه ها از دیگر برنامه های پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال 90 است.

وی با بیان اینکه نوسازی کلانتریها و پاسگاه ها در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این راستا استاندارد سازی، تکریم ارباب رجوع را به دنبال داشته باشد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا به اقدامات پیشگیرانه در حوزه مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: سرمایه گذاری در مرزها، ایست و بازرسی ها و شهرستانهای حاشیه مرزها و داخل کشور از جمله این اقدامات است.

سردار نوروزی گفت: جمع آوری معتادان و توزیع کنندگان خرد و کلان مواد مخدر برای مبارزه با قاچاقچیان و پیشگیری از اعتیاد در دستور کار قرار دارد.

خراسان جنوبی رتبه 6 کشور را در سیستم جامع پلیس دارد

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اینکه خراسان جنوبی توانسته در جهت ارتقای احساس امنیت مردم گامهای مفید و موثری بردارد اظهار داشت: عملکرد نیروها و کارکنان ناجا در این استان در جهت اجرای طرحهای قرارگاه نوروزی امسال و قبل آن در حد بسیار مطلوب و قابل قبولی بوده است.

به گفته وی در عملکرد سال گذشته نیریوی انتظامی خراسان جنوبی رتبه ششم کشور را در بحث سیستم جامع پلیس به لحاظ سرعت در انجام کار کسب کرده است.

سردار نوروزی با اشاره به کشف 42 تن انواع مواد مخدر توسط ماموران انتظامی خراسان جنوبی طی سال گذشته گفت: این آمار 10 درصد کشفیات مواد مخدر کشور را شامل می شود.