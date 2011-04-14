120 خانواده نیازمند در خراسان جنوبی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری در دیدار با جمعی از خیرین استان اظهارداشت: این طرح یکی از دهها طرح این نهاد است که همزمان با برگزاری جشن نیکوکاری درپایان سال گذشته در سطح استان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه طرح محسنین برای حمایت از خانواده های نیازمند تحت پوشش دارای سرپرست است، بیان داشت: در مرحله اول این طرح 120 خانواده از خانواده‌های غیر یتیم تحت حمایت شناسایی شدند و تعداد هشت خانواده توسط خیرین دارای حامی شدند.

وی در خصوص ابعاد این طرح ادامه داد: با توجه به مشکلات خاص و ویژه برخی خانواده‌های تحت پوشش از قبیل بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و ناتوانی مفرط سرپرست خانوار در تأمین نیازها و هزینه ‌های خود و یا مشکلات مالی خاص کمیته امداد این طرح را اجرایی کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی بیان کرد: این طرح همانند طرح اکرام ایتام است و افراد خیر و نیکوکار می توانند با واریز ماهیانه 200 هزار ریال به عنوان کمک هزینه زندگی یا برای رفع مشکلات خاص به حساب خانواده یا خانواده های مورد نظر خود به مدت یکسال اقدام نمایند.

اکبری، با اشاره به اینکه در این میان رعایت عزت نفس و کرامت انسانی خانواده ها به خوبی لحاظ شده است گفت: تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی، ترویج سنت حسنه احسان، ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار، انجام فریضه الهی و کسب رضایت خداوند متعال از اهداف وسیاستهای اجرایی این طرح است.

وی اضافه کرد: بعد از وصول وجه توسط امداد یک شماره حساب شخصی برای خانواده مورد نظر افتتاح و به حساب آن واریز می شود و در صورتیکه شخص فرصت کافی برای واریز وجه خود توسط سیستم بانکی نداشت می تواند با مراجعه به نزدیکترین کمیته امداد محل زندگی خود وجه مورد نظر را پرداخت کنند.