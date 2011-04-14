سالانه به 3.5 میلیون صافی دیالیز در کشور نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون بلوچی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این درحالی است که سال گذشته حدود دو میلیون صافی دیالیز در کشور تولید و روانه بازار شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این سال قبل حدود 320 میلیون انواع سرنگ در کشور تولید و روانه بازار شد.



وی خاطرنشان کرد: شرکت داروسازی از جمله شرکت های تحت پوشش این سازمان است که در زمینه های مختلف به تامین داروهای مورد نیاز کشور می پردازد.



به گفته بلوچی، شرکت بازرگانی نیز از جمله شرکتهای تحت پوشش این سازمان است که در زمینه صادرات و واردات داروهای مورد نیاز کشور فعالیت دارد.



مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر کشور افزود: شرکت تجهیزات پزشکی در راستای تمرکز زدایی و توسعه فعالیت های خود و همچنین پیگیریهای مدیر کل جمعیت هلال احمر استان تصمیم گرفت بخشی از افزایش تولیدات خود را در استان گلستان به انجام برساند.

به گفته بلوچی، در استان گلستان در زمینه رشد و ارتقای استان در بخش های مختلف، همدلی، وحدت، اتحاد وهمراهی خوبی بین مسئولان استان برقرار است.