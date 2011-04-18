آخرین وضعیت تونس پس از خلع بن علی/ نگرانی از برخی انحرافات در انقلاب

"عزالدین کرکینی" کارشناس مرکز مطالعات ملی تونس در گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد ماهیت انقلاب کشورش گفت: آنچه شما آن را انقلاب در تونس می نامید، از ماهها پیش از دسامبر سال 2010 شکل گرفته بود. این یک انقلاب ضد سیستم بود و مردم در آن در یک کلام خواهان برابری در همه زمینه ها بودند. مردم خواهان کار، آزادی و شایستگی ملی بودند. این انقلاب را جوان های تحصیل کرده آغاز کردند و همین جوان ها بودند که راه را بازکرده و مدتی نگذشت که مردم زیادی به آنها پیوستند. ما در واقع خواستیم خود را از شرایط "ترس" که سالها در آن زیسته بودیم، رها سازیم.

کرکینی در ادامه گفت: در مدت کوتاهی که از تغییرات کلی و انقلاب در تونس می گذرد، مردم این کشور توانسته اند آزادی بیان، آزادی اعتراض و آزادی تشکیل حزب را تجربه کنند. البته هنوز فرصت زیادی باقی مانده تا بتوان به ایده ال دست پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه مردم تونس صلاحیت های زیادی دارند، گفت: فقط یک ماه طول کشید تا مردم تونس توانستند زین العابدین بن علی را از کشور بیرون کنند و به همین ترتیب ما انتظار داریم که دسترسی به خواسته ها نیز خیلی زودتر از حد انتظار محقق گردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از انقلاب گروهها یا احزابی پیدا شده اند که بتوانند طرح هایی ارائه دهند تا مردم در زمینه های مختلف و به ویژه در زمینه اقتصادی به خواسته های خوددست پیدا کنند یا نه؟ گفت: متاسفانه تاکنون حزب و یا گروهی نتوانسته طرحهای منسجمی برای رسیدن به ایده آل های مردمی ارائه دهد. اکثریت احزاب ما هیچ برنامه اجتماعی یا اقتصادی ندارند. همه فقط داعیه سیاسی دارند، اما این بخش ساده کار است. در مورد مدل های واقعی توسعه در واقع هنوز هیچ برنامه ای وجود ندارد. احزاب ما در تونس استراتژی محور نیستند. آنها حول محور افراد فعالیت می کنند و به گمان من این یکی از خطراتی است که آینده تونس را تهدید می کند. آنها همگی خوب شعار می دهند و همه خواهان آزادی هستند این خوب و لازم است اما کافی نیست.

این کارشناس تونسی در ادامه خاطرنشان کرد: این انقلاب در کشورهای منطقه تاثیرات زیادی گذاشت و همه از آن مطلع هستیم. مردم در خاورمیانه و شمال آفریقا هم اکنون به این اعتقاد رسیده اند که آزادی امکان پذیر است و زندگی تحت نظر یک دیکتاتور هیچ ضرورتی ندارد. گسترش دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و همچنین ارزش های انسانی و فرهنگی امروزه در جهان به یک اصل تبدیل شده و در این شرایط دیکتاتورها نخواهند توانست به حکومت های خود ادامه دهند و به زودی درتمام این کشورها همچون تونس سروصدا برپا خواهد شد و دیکتاتورهایی همچون بن علی باید کشور را ترک کنند. فعالان دموکراسی در تمام جهان امیدوار هستند این موج انقلاب ها که تاکنون لااقل در شمال آفریقا سبب برکناری دو دیکتاتور بزرگ شده است، در آینده نزدیک به مردم جهان کمک کند تا سیستم های دموکراتیک را در کشورهای خود پیاده نمایند.

کرکینی در مورد نگرانی های کنونی مردم تونس اظهار داشت: یکی از نگرانی هایی که ملت ها در طول تاریخ پس از پیروزی انقلاب های خود با آن روبرو بوده اند و مردم تونس نیز از آن نگرانی مستثنی نیستند، این است که مبادا ارزش هایی که برای آن انقلاب کردند، از بین برود. هم اکنون در تونس برخی از گروهها شکل گرفته اند که بسیار تندرو هستند و آن دموکراسی و آزادی خواهی که ما برای آن قیام کردیم را زیر پا می گذارند و خواسته های بسیار افراطی دارند.

وی با اشاره به خواسته های مردم تونس اظهار داشت: در پی انقلاب تونس، این کشور دچار تحولات بسیار وسیعی شد و یکی از زمینه هایی که تونس به شدت در آن متحول شده است، مسائل اقتصادی می باشد. تونس یکی از شرکای دائمی و اصلی بانک توسعه آفریقا است. این بانک در گزارشی که اخیرا به چاپ رسانده، در مورد چالش های اقتصادی که تونس با آن روبرو است، نکاتی را مطرح کرده و دورنماهای اقتصادی این کشور در پی انقلاب را توصیف نموده است. این درحالی است که دولت سنتی قبل در این کشور نیز خود متوجه کمبودهای اقتصادی تونس شده و مدتی پیش طرح هایی را برای بازیابی اقتصادی این کشور به بانک توسعه آفریقا ارائه داده است. به طور کلی این بانک به مردم تونس قول داده در قالب طرح دو ساله ای که در نظر گرفته، اوضاع اقتصادی در این کشور را به آرامش برساند.

این کارشناس تونسی همچنین خبر داد که در پایان ماه جاری میلادی قرار است کارشناسان بانک توسعه آفریقا با دست اندرکاران مختلف اقتصادی در تونس جلسه ای مهم را برگزار کرده و در مورد چالش های اقتصادی بحث و گفتگو نمایند.